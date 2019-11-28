31 декабря будут отдыхать?

«Питерец.ру» сообщает, что в Государственную думу внесен законопроект, согласно которому 31 декабря станет выходным днем. Речь идет о внесении дополнения в статью 312 Трудового кодекса.

Глава социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский считает, что депутаты нижней палаты парламента, скорее всего, одобрят этот законопроект. С большой долей вероятности данные изменения будут внесены. Однако в любом случае 31 декабря станет выходным днем не раньше чем в 2020 году.

Внесенный в Госдуму законопроект является актуальным и отражает потребность современного общества. Перед новогодней ночью многие люди заняты последними приготовлениями к празднику. Так что введение выходного дня станет разумным решением.