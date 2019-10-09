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Депутаты Петербурга поддержали запрет на посещение экстремальных квестов для детей до 14 лет

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
assembly.spb.ru
Депутаты Петербурга поддержали запрет на посещение экстремальных квестов для детей до 14 лет

В Петербурге предложили оградить детей от посещения экстремальных квестов. Соответствующую инициативу поддержали в первом чтении на пленарном заседании городского парламента в среду, 9 октября. Авторами документа выступили депутаты Денис Четырбок и Александр Ходосок.

Согласно тексту документа, в законодательстве Петербурга в ближайшее время может появиться новое понятие – «квест». Парламентарии предлагают его определить как «интеллектуальную игру, участников которой запирают в помещении, из которого они должны выбраться за время, находя предметы и решая головоломки посредством применения своих умственных и творческих способностей».

Помимо этого, авторы законопроекта предлагают установить общие требования безопасности к самим квестам и помещениям, в которых они проводятся. Денис Четырбок и Александр Ходосок поясняют, что особую обеспокоенность вызывают участившиеся в городе несчастные случаи, которые произошли с игроками и получили широкий общественный резонанс.

Вместе с тем депутаты предлагают ввести ограничения на посещение квестов детьми, которым не исполнилось 14 лет. Несовершеннолетние, как отмечают авторы инициативы, зачастую не способны предвидеть последствия своих действий.

– Дети хотят оценить свои возможности, преодолеть страх, посмотреть на реакцию сверстников, но иногда такие походы на, казалось бы, безопасные игры заканчиваются в больнице. Мы не выступаем против квестов. Мы хотим, чтобы такие развлечения проводились в рамках закона и были безопасными для всех участников, – отметил Денис Четырбок.

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