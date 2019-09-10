Утилизация ртути

«Питерец.ру» отмечает, что экологи Северной столицы ведут активную борьбу с опасными отходами. За минувшую неделю специалисты службы «Экострой» 26 раз выезжали после вызовов граждан. Например, в Красносельском районе мужчина передал экологам емкость с 5 кг ртути. Экологам пришлось вывозить ее для утилизации.

Другой проблемой стали разбитые градусники. Из-за них по 15 адресам пришлось проводить замеры содержания ртутных паров. Помимо этого, экологи занимались очисткой водоемов Петербурга. Были ликвидированы последствия разлива нефтепродуктов в Кронверкском проливе. В общем, за прошедшую неделю у экологов было много работы.

Забота об окружающей среде, правильная работа с отходами – очень важное направление, которому сейчас уделяется повышенное внимание. Экологи Петербурга делают все возможное, чтобы обстановка в городе была благоприятной.