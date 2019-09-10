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» » Утилизация ртути

Утилизация ртути

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53
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
rosbalt.ru
Экологи Петербурга вывезли для утилизации 5 кг ртути

«Питерец.ру» отмечает, что экологи Северной столицы ведут активную борьбу с опасными отходами. За минувшую неделю специалисты службы «Экострой» 26 раз выезжали после вызовов граждан. Например, в Красносельском районе мужчина передал экологам емкость с 5 кг ртути. Экологам пришлось вывозить ее для утилизации.

Другой проблемой стали разбитые градусники. Из-за них по 15 адресам пришлось проводить замеры содержания ртутных паров. Помимо этого, экологи занимались очисткой водоемов Петербурга. Были ликвидированы последствия разлива нефтепродуктов в Кронверкском проливе. В общем, за прошедшую неделю у экологов было много работы.

Забота об окружающей среде, правильная работа с отходами – очень важное направление, которому сейчас уделяется повышенное внимание. Экологи Петербурга делают все возможное, чтобы обстановка в городе была благоприятной.

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