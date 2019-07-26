Петербуржцы борются со свалками

«Питерец.ру» отмечает, что власти Петербурга ведут активную борьбу с нелегальными свалками. Работа в данном направлении велась и во время деятельности Георгия Полтавченко. Продолжается она и сейчас в период правления Александра Беглова.

Врио губернатора оценил вклад петербуржцев в их борьбе со свалками. Александр Дмитриевич отметил, что граждане Северной столицы наблюдают за территориями гораздо лучше любых камер. Именно это препятствует возникновению нелегальных свалок.

Глава города отметил, что борьбу с такими свалками будут ужесточать. Нарушителей ждут серьезные наказания. Организаторам нелегальных свалок грозят большие штрафы и даже уголовная ответственность.