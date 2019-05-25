РЖД оштрафовали

«Питерец.ру» сообщает, что суд Петродворцовского района привлек РЖД к административной ответственности. Поводом для этого стали проблемы, связанные с ж/д вокзалом станции «Новый Петергоф».

Компания должна была провести ремонтные и реставрационные работы до 16 января 2019 года. Однако в ходе проверки КГИОП, организованной в феврале, выяснилось, что реставрационные работы остались незавершенными. Также был выявлен ряд нарушений и проблем. Это повреждения штукатурки, разбитые стекла, дефекты на платформах, проблемы с вывесками и прочее.

В итоге петербургские власти обратились в суд. Этот иск был удовлетворен, и компанию ОАО «РЖД» обязали выплатить административный штраф в размере 200 тыс. руб.