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Усиленная уборка снега

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
bezformata.com
Регламент уборки снега пришлось изменить

«Питерец.ру» сообщает, что с сегодняшнего дня в городе на Неве действует новая схема уборки снега. Это обусловлено тем, что возникла необходимость перестроить работу. В целом службы, занимающиеся уборкой, хорошо справлялись с поставленными задачами. Было защищено примерно 80% территорий, что считается хорошим показателем.

Однако в дело вмешался обильный вчерашний снегопад, из-за чего пришлось скорректировать план на ближайшие 2 дня. Сейчас первостепенное внимание будет уделено расчистке тротуаров, подходов к парадным и площадкам с контейнерами. Службы будут заниматься активным вывозом снега из дворов. Количество задействованных дворников находится сейчас на контроле глав районов.

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