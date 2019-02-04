Усиленная уборка снега

«Питерец.ру» сообщает, что с сегодняшнего дня в городе на Неве действует новая схема уборки снега. Это обусловлено тем, что возникла необходимость перестроить работу. В целом службы, занимающиеся уборкой, хорошо справлялись с поставленными задачами. Было защищено примерно 80% территорий, что считается хорошим показателем.

Однако в дело вмешался обильный вчерашний снегопад, из-за чего пришлось скорректировать план на ближайшие 2 дня. Сейчас первостепенное внимание будет уделено расчистке тротуаров, подходов к парадным и площадкам с контейнерами. Службы будут заниматься активным вывозом снега из дворов. Количество задействованных дворников находится сейчас на контроле глав районов.