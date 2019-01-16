Это уже не экстремизм

«Питерец.ру» сообщает, что Эдуард Никитин не получит наказание. Ранее этого петербуржца собирались судить за публикацию 2015 года.

Никитин разместил в соцсети ВКонтакте карикатуру и анекдот, после чего против этого человека было возбуждено уголовное дело. Обвинение хотело направить Никитина на принудительное лечение.

Сейчас ситуация изменилась. По имеющимся данным, уже сам обвинитель ходатайствовал о прекращении дела. Получилось, что после изменения закона действия Никитина нельзя квалифицировать как экстремизм.

В итоге Невский районный суд Северной столицы вынес решение о прекращении этого уголовного дела. Ведь состав преступления в данном случае отсутствует.