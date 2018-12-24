«Пулково» и Достоевский – какая связь?

Петербургский аэропорт «Пулково» будет назван в честь великого русского писателя Федора Михайловича Достоевского. По итогом конкурса за это имя проголосовало 40% опрошенных, что и обеспечило итоговую победу данного варианта.

«Питерец.ру» подчеркивает, что название «Пулково» так и останется. В данном случае речь идет о выборе второго имени для аэропорта. Теперь он будет назван в честь писателя Достоевского.

Такое название выглядит достаточно логичным. Автор знаменитых повестей и романов жил в Петербурге и имел непосредственное отношение к городу на Неве. Достоевский внес серьезный вклад в развитие культуры Петербурга. Потому жители города охотно проголосовали за то, чтобы аэропорту «Пулково» было присвоено второе имя в честь этого писателя.