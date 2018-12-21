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Рекорд по автомобилям

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Петербург вышел в лидеры по числу автомобилей

«Питерец.ру» отмечает, что, несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране, количество автомобилей остается достаточно высоким. Особенно это характерно для крупных городов, жители которых имеют больше возможностей для покупки машины.

Рекордсменом в этом отношении является Петербург. Здесь на 1000 человек приходится 19 автомобилей. Северная столица смогла опередить по этому показателю даже Москву. Хотя общее количество авто в Москве превышает число машин в Петербурге, но уступает в процентном соотношении. В российской столице их 17 на 1000 человек.

Наихудшие показатели в Еврейской автономной области и Бурятии. В этих регионах на 1000 человек приходится лишь 1 автомобиль. Таковы данные, которые предоставили в «Автостате».

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