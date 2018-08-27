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Площадка отдыха на 52 километре КАД будет недоступна для водителей в течение недели

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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
nwroads.ru
Площадка отдыха на 52 километре КАД будет недоступна для водителей в течение недели

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 «Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга» (далее – КАД) в связи с производством работ по замене асфальтобетонного дорожного покрытия в течение недели будет недоступна для водителей транспортных средств площадка отдыха, расположенная во Всеволожском районе Ленинградской области, на участке КАД между транспортными развязками с Мурманским шоссе (Р-21 «Кола») и Октябрьской набережной (км 52+280 – км 52+800 внутреннего кольца).

«Работы по замене асфальтобетонного дорожного покрытия и устранению колейности на переходно-скоростных полосах на въезде и выезде с площадки отдыха будут производиться в период с 23:00 27 августа по 2 сентября 2018 года. Доступ на площадку отдыха для транспортных средств будет закрыт. Сроки производства работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.
Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ. Смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«Проезд к автозаправочной станции «Лукойл», МРЭО ГИБДД № 15, МФЦ и прилегающей территории будет обеспечен» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ООО СПК "Зелёный город".

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Площадка отдыха на 52 километре КАД будет недоступна для водителей в течение недели
Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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