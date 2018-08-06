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Трассу «Кола» перекроют в связи с технологической разводкой моста через Свирь

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Автор: Вадик Котов
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Фото:
nwroads.ru
Федеральную трассу Р-21 «Кола» перекроют в связи с разводкой моста через Свирь

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия) 7 августа 2018 года в течение двух часов будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.

«В период с 08:50 до 10:50 представителями ОАО « РЖД » для пропуска негабаритного судна будет производиться технологическая разводка моста через реку Свирь, расположенного на км 236 федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола», у города Лодейное Поле в Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто » - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данный мост совмещённый. Предназначен для одновременного движения автомобильного и железнодорожного транспорта.
ФКУ Упрдор «Северо-Запад» просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.
Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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