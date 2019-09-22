СКА проиграл «Витязю» 2:4, Кочеткова пришлось менять на Мельничука

Неожиданность сегодняшнего поражения от «Витязя» в том, что для СКА подмосковный клуб не просто удобный, а ОЧЕНЬ удобный соперник. Любителям КХЛ придётся сильно напрячь память, чтобы вспомнить единичные поражения СКА от «Витязя» в нынешнем веке.

А для «Витязя» эта победа стала едва ли не эпохальной: команда, которую тренирует Михаил Кравец, возглавила таблицу Западной конференции (16 очков). СКА занимает второе место в конференции, хотя отстаёт по очкам от ЦСКА: дело в том, что невские армейцы лидируют в Дивизионе Боброва.

Алексей Кудашов доверил место в воротах Петру Кочеткову, и сам же признал свою ошибку на 45-й минуте. В начале третьего периода форвард «Витязя» Монс сделал счёт 3:1 в пользу гостей (ассистентов у Монса не оказалось). Александр Барабанов вскоре использовал удаление Макеева, но сравнять счёт СКА не удалось. А отдохнувший на скамейке штрафников Макеев поразил пустые ворота и установил финальный счёт – 4:2 в пользу «Витязя».

Особый интерес петербургских болельщиков должен вызвать завтрашний матч СКА: в «Ледовый» приедет ЦСКА, и наша команда попробует обыграть действующего чемпиона.