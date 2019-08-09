«Спартак» обыграл в гостях «Тун», спасёт ли это тренера Кононова?

Нынешним летом «Спартак» сильно изменился. Ушли признанные лидеры, а новичкам ещё требуется время для встраивания в коллектив. Один из них – аргентинский форвард Понсе – уже успел напортачить в чемпионате России. Горячий южноамериканец получил красную карточку в игре с «Динамо».

Но в матче Лиги Европы со швейцарским «Туном» именно Понсе открыл счёт. «Питерец.ру» посмотрел на состав «Спартака»: главный тренер столичной команды Олег Кононов (на фото) выпустил на поле все наличные силы. На замену при счёте 2:2 (в худших традициях отечественных клубах в еврокубках спартаковцы за несколько минут растеряли перевес в два мяча) вышел немецкий новичок «красно-белых» Шюррле. Именно чемпион мира – 2014 взялся исполнять 11-метровый, но не смог переиграть вратаря «Туна» Февра.

А героем стал Зелимхан Бакаев – дубль, который и принёс «Спартаку» победу со счётом 3:2. Впрочем, впереди ещё ответный матч, хотя задел для выхода в следующий раунд сделан. Леонид Федун не только присутствовал на игре, но и вышел на поле после финального свистка.