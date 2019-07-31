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» » Густаво Айон в «Зените»: вот он – настоящий доминирующий центровой!

Густаво Айон в «Зените»: вот он – настоящий доминирующий центровой!

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33
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
basket.fc-zenit.ru
Никогда ранее за петербургский клуб не играл такой маститый центровой.

Новость о переходе мексиканца Густаво Айона в баскетбольный «Зенит» появилась на клубном сайте ещё 26 июля. «Питерец.ру» может сравнить с подписанием нашим клубом Айона только с возвращением Тимофея Мозгова в «Химки». Хотя карьера Мозгова в последние сезоны пошла на спад, но для Евролиги Мозгов – потенциальная суперзвезда.

Что касается Айона, то он – яркая звезда Евролиги, хотя 1 апреля ему исполнилось уже 34 года. В прошлом сезоне Айон из-за травм немного сдал в «Реале», но в «Королевском Клубе» сильна и конкуренция в передней линии. В итоге «Реал» продлил контракт с высоченным Таваресом, но Айон сыграет в Евролиге в составе «Зенита».

В коллекции титулов Айона – два чемпионства Евролиги в «Реалом», куда он перешёл после попытки закрепиться в НБА. Можно сделать вывод, что Жоан Плаза решил сделать ставку на опыт на позиции центра. Судите сами: Айону – 34 года, ещё одному новобранцу команды Колтону Айверсону из США и Антону Пушкову – по 30. Главное, чтобы Айону хватило физических кондиций в новом сезоне: контракт с ним однолетний.

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