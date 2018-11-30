Без Шведа «Химки» смогли победить «Панатинаикос» с Лэнгфордом

Потеря Алексея Шведа – сейчас главной звезды Евролиги! – не помешала «Химкам» одержать важную победу в Евролиге. «Питерец.ру» заглянул в статистику турнира: впервые «Пао» и «Химки» встретились в Греции ещё в сезоне – 2009/2010. Интересно, что Ник Калатес участвовал в том матче, завершившимся в пользу «Панатинаикоса» (101:66). В прошлом сезоне в Подмосковье химчане не оставили греческому гранду шансов – 78:61 и 20 очков у Шведа.

Сегодня удалось нейтрализовать Калатеса: разыгрывающий «Пао» провёл очередной невразумительный матч в нынешней Евролиге. Судите сами: почти за 29 минут на паркете Калатес забил всего ОДИН бросок с игры при 8 промахах и допустил 3 потери. «Химки» смогли получить задел в 8 очков к старту четвёртой четверти и удержали это преимущество. «Химки» выиграли со счётом 76:68, форвард Энтони Гилл набрал 21 очко.

На фоне поблекшего Калатеса всё ярче смотрится Кит Лэнгфорд. В игре с «Басконией» бывший защитник «Химок» и УНИКСа набрал 33 очка, сегодня в его активе оказалось 17 (второй результат в составе афинян после Гиста).