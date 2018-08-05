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» » «Оренбург» и «Ростов» выиграли свои матчи 5 августа

«Оренбург» и «Ростов» выиграли свои матчи 5 августа

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Автор: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
ЦСКА неожиданно уступил дома «Ростову» Валерия Карпина (на фото).

На судьбу матча в Самаре повлиял не забитый игроком «Крыльев Советов» Мияйловичем пенальти. Счёт к тому времени был 1:0 в пользу «Оренбурга» после гола Козлова. Нереализованный 11-метровый настолько деморализовал хозяев поля, что они сразу же пропустили второй мяч. Итог – 3:0 в пользу «Оренбурга» (первая победа команды в сезоне – 2018/2019).

ЦСКА не проигрывал «Ростову» на своём поле с августа 2009 года. «Питерец.ру» заглянул в историю встреч этих команд: тогда случились два автогола, а победный для ростовчан гол забил представитель КНДР.

Сегодня Валерий Карпин одержал тренерскую победу над наставником армейцев Москвы Виктором Гончаренко. Оборона москвичей дала сбой уже в дебюте: Паршивлюк поразил ворота Акинфеева на 7-й минуте. Атака ЦСКА отыграла вхолостую, да и творить чудес вратарю «Ростова» Абаеву не пришлось. Так «Ростов» набрал 6 очков и догнал «Зенит» в турнирной таблице.

Сейчас продолжается матч «Ахмата» и «Енисея»: идёт второй тайм, и красноярцы играют в меньшинстве. Арбитр Еськов удалил Гасанова перед перерывом, и «Ахмату» нужно реализовывать «лишнего».
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