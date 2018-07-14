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» » Бельгия переиграла Англию в Санкт-Петербурге со счётом 2:0

Бельгия переиграла Англию в Санкт-Петербурге со счётом 2:0

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Автор: Пётр Балякин
0
Фото:
fifa.com
«Бронзовый матч» завершился в пользу бельгийцев, которые установили национальное достижение.

В 1986 году бельгийцы пробивались в четвёрку лучших команд мира, но уступили во встрече за третье место французам (2:4). Сегодня голов было забито меньше – всего 2.

Уже по стартовым составам команд, вышедших на поле петербургского стадиона, было видно: бельгийцам сегодня победа нужнее. «Красные дьяволы» вышли играть основным составом, при этом смог сыграть пропустивший полуфинал Менье. У англичан с первых минут появились Джонс, Дайер, Роуз, Делф и Лофтус-Чик.

Бельгийцам удался быстрый гол: раскрывшийся в плей-офф Шадли прострелил в штрафную на Менье, который открыл счёт на 4-й минуте. По ходу первого тайма Шадли получил травму и был заменён на Вермалена. На 82-й минуте Эден Азар установил окончательный счёт – 2:0 в пользу Бельгии.

«Питерец.ру» отмечает неудачную игру лидера английской атаки Кейна после завершения группового турнира. Это в группе можно было делать хет-трики с пенальти в панамские ворота. Колумбийцам Кейн забил со спорного 11-метрового, а вот ворота Швеции, Хорватии и Бельгии бомбардир «Тоттенхэма» поразить уже не смог. Неудачный турнир провёл и Рахим Стерлинг, в которого так верил Саутгейт.
Все по теме: футбол Чемпионат мира
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