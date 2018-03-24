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» » ЦСКА стал соперником СКА по полуфиналу Кубка Гагарина

ЦСКА стал соперником СКА по полуфиналу Кубка Гагарина

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Автор: Пётр Балякин
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Фото:
www,sport.ru
Пройдя финский «Йокерит», армейцы Москвы теперь встретятся с армейцами Санкт-Петербурга.

«Питерец.ру» предполагает, что ЦСКА мог и не проигрывать «Йокериту» две встречи. Но выяснение отношений затянулось до шестого матча. Кузьменко при помощи Марченко открыл счёт в середине первого периода. Но эндшпиль стартового отрезка встречи ознаменовался двумя голами «Йокерита». Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин (на фото) после шайб Хухтала (18-я минута) и Толванена (19-я минута) заменил Сорокина на Юханссена.

В дебюте второго периода Кирилл Капризов помог Михаилу Григоренко сравнять счёт в большинстве. Но Норман снова вывел «Йокерит» вперёд. Однако после этого забивали только московские армейцы – сначала Петров, а победную шайбу забросил Андронов. Хухтала успел заработать ещё и матч-штраф, а ЦСКА удержал победные 4:3.

«Питерец.ру» ждёт начала серии между СКА и ЦСКА, в которой СКА можно считать условным фаворитом. Слишком легко команда Олега Знарка преодолела барьер «Северстали» в первом раунде и «Локомотива» – во втором. А состав у ЦСКА очень солидный: все звенья боеспособные, есть и кадровые резервы.
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