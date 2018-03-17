ента новостей

21:39
СКА расслабился, впереди – выезд в Ярославль
23:17
Коскинен заработал «сухарь» в дебютном матче серии с «Локомотивом»
17:09
Ленинградская область переходит на использование местной системы координат МСК-47
14:16
В Кировском районе «соцработник» похитила у пенсионерки крупную сумму денег
10:54
В Ленобласти мошенники забрали крупную сумму у пожилой женщины
09:01
И опять санкции
00:52
Манчини не смог выиграть Лигу Европы, ещё и Кокорина потеряли
16:47
В Парке имени Бабушкина пройдет Фестиваль волшебных шаров
13:56
Баскетбольный «Зенит» вылетел из Еврокубка вместе с УНИКСом
12:00
В Выборгском районе совершено разбойное нападение на пункт выдачи заказов
11:53
В Гатчине пенсионера обвинили в растлении пятиклассницы
11:45
В Ломоносове задержан пожилой развратник
11:31
На фасаде бывшей школы Путина появилась приглашающая на выборы проекция
11:28
В Санкт-Петербурге растет востребованность тхэквондо
07:52
Зачем им дали по 5 миллионов?
22:26
Чудинов перевёл седьмой матч в овертайм, дальше идёт «Юлаев»
19:07
Творческий фестиваль «В поисках сказки» от петербургских школьников
13:21
Во Всеволожске на пожаре погибли пожилые супруги
12:46
Взрыв у станции метро "Балтийская"
12:20
В Ленобласти молодой мужчина надругался над 4-летней девочкой
07:26
Призыв голосовать
01:51
Манчини сорвался…
18:49
В Петербурге в жилом доме произошел взрыв
18:32
Как петербуржцу стать Волонтером Победы
11:09
В Ленобласти школьник покалечился, упав в лестничный пролет
11:00
В Выборгском районе мать убила новорожденного ребенка
07:34
Пик заболеваемости
00:38
Собчак напомнила Явлинскому про Навального
19:19
«Авангард» и «Салават Юлаев» сыграют седьмой матч серии плей-офф
16:34
Молодежный театр «Эксперимент» сыграет сатирическую катавасию «Багровый остров»
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » СКА расслабился, впереди – выезд в Ярославль

СКА расслабился, впереди – выезд в Ярославль

0
62
Автор: Пётр Балякин
0
Фото:
www.ska.ru
Поражение во втором матче серии плей-офф с «Локомотивом» не лишило СКА статуса фаворита.

Серия между СКА и «Локомотивом» может стать более затяжной, чем предполагали болельщики невских армейцев и хоккейные обозреватели. Хотя начиналось всё для СКА так, словно зрителям снова прокрутили старт матча №1. Снова команда Олега Знарка открыла счёт в первом периоде, и вновь сделал это Вадим Шипачёв.

Однако железнодорожники ударно провели вторую двадцатиминутку, дважды поразив ворота непробиваемого вчера Коскинена. 20-летний Каюмов реализовал удаление Яковлева, а в концовке второго периода отличился Любушкин. Несмотря на 11 бросков по воротам Судницына в третьем периоде, СКА проиграл этот матч. Счёт в серии сравнялся, и команды переезжают в Ярославль.

«Питерец.ру» отмечает отличную игру в этом плей-офф голкипера ЦСКА Ильи Сорокина. Московские армейцы вновь одолели «Йокерит», сегодня – со счётом 2:0. «Ак Барс» взял реванш за проигрыш в первой игре, крупно обыграв «Металлург» (4:1). По 2 очка набрали Зарипов и Галиев. Форвард «Салавата Юлаева» Игорь Макаров принёс своей команде победу в овертайме над «Трактором».
Все по теме: хоккей СКА
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

16-03-2018, 23:17
Коскинен заработал «сухарь» в дебютном матче серии с «Локомотивом»
22-12-2017, 00:36
Хоккейный ЦСКА крупно проиграл дома «Металлургу»
14-11-2017, 15:06
Шипачёв забил «Адмиралу», и СКА победил – 2:0
10-04-2017, 19:35
Пропустив в большинстве, СКА отдал победу «Металлургу» в игре №2
10-03-2017, 22:59
Неубедительный реванш СКА
21-02-2016, 23:30
СКА проиграл первый матч серии плей-офф «Локомотиву» в овертайме

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
267
7-03-2018, 12:27
В Кировском районе пьяный водитель насмерть сбил женщину
0
278
1-03-2018, 12:13
В Озерках иномарка сбила женщину на светофоре
0
317
22-02-2018, 12:13
В Адмиралтейском районе задержан пьяный водитель совершивший ДТП
0
381
16-02-2018, 12:22
В Ленобласти в ДТП погибли два человека
Наверх