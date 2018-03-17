СКА расслабился, впереди – выезд в Ярославль

Серия между СКА и «Локомотивом» может стать более затяжной, чем предполагали болельщики невских армейцев и хоккейные обозреватели. Хотя начиналось всё для СКА так, словно зрителям снова прокрутили старт матча №1. Снова команда Олега Знарка открыла счёт в первом периоде, и вновь сделал это Вадим Шипачёв.

Однако железнодорожники ударно провели вторую двадцатиминутку, дважды поразив ворота непробиваемого вчера Коскинена. 20-летний Каюмов реализовал удаление Яковлева, а в концовке второго периода отличился Любушкин. Несмотря на 11 бросков по воротам Судницына в третьем периоде, СКА проиграл этот матч. Счёт в серии сравнялся, и команды переезжают в Ярославль.

«Питерец.ру» отмечает отличную игру в этом плей-офф голкипера ЦСКА Ильи Сорокина. Московские армейцы вновь одолели «Йокерит», сегодня – со счётом 2:0. «Ак Барс» взял реванш за проигрыш в первой игре, крупно обыграв «Металлург» (4:1). По 2 очка набрали Зарипов и Галиев. Форвард «Салавата Юлаева» Игорь Макаров принёс своей команде победу в овертайме над «Трактором».