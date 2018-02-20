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Олимпиада: бронзу в танцах на льду завоевали представители США

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Автор: Пётр Балякин
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Фото:
tass.ru
Брат и сестра Шибутани обошли наших Екатерину Боброву и Дмитрия Соловьёва в борьбе за третье место.

Короткая программа только укрепила ожидание победы чемпионов Ванкувера – 2010 Вирчу и Моира. Канадцы, которым не досталась золотая медаль в танцах в Сочи – 2014, всем всё доказали. Никаких сомнений в их победе у судей не было.

Французы Габирэла Пападакис и Гийом Сизерон после конфуза с костюмом партнёрши в короткой программе произвольную под музыку Бетховета исполнили безукоризненно. Но хватило этого только для серебряной медали – первой олимпийской награды в карьере французского дуэта.

«Питерец.ру» предполагает, что россияне Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв могли бы получить от судей более высокие оценки. Но третье место получили брат и сестра Шибутани из Соединённых Штатов Америки. Боброва и Соловьёв стали пятыми, проиграв третьему месту менее 6 баллов, а четвёртому – менее балла. Результат победителей из Канады – более 206 баллов, что является мировым рекордом.

Олимпийскую программу в фигурном катании завершат соревнования одиночниц, где за золотую медаль должны побороться Евгения Медведева и Алина Загитова.
Все по теме: Олимпиада фигурное катание
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