ента новостей

15:28
Гастрономический фестиваль "Воспоминания о Монпарнасе"
14:54
Отыгрались на словенцах: Капризов добился хет-трика
12:35
Музыкально-просветительский проект «Музыка Российской Государственности»
12:22
В Ленобласти в ДТП погибли два человека
12:15
В Кировском районе мошенник продал пенсионеру БАДы под видом дорогостоящих лекарств
12:04
Почта России, ВТБ и Магнит подписали меморандум на форуме «Сочи 2018»
08:56
Объем инвестиций
22:56
«Химки» громят баскетбольный «Зенит» в Санкт-Петербурге – 98:80
17:43
Олимпиада – 2018: без медалей в парном катании
13:49
Экскурсии по выставке "Модильяни, Сутин и другие легенды Монпарнаса"
12:53
Выставка работ художника Константина Севастьянова
12:45
В Ленобласти школьница заявила о приставаниях отчима
12:36
Эксперты по безопасности предложили создать Центр мониторинга социальных сетей
12:30
В Центральном районе ограбили магазин сотовой связи
12:20
Масленичные гуляния в «Янила Кантри»
12:19
В Выборгском районе ограблен салон сотовой связи
07:56
Качество жизни
22:07
Оздоев и Набиуллин скоро могут оказаться в «Зените»
18:17
В Петербурге пройдет молодежное военно-патриотическое мероприятие
18:02
Отрезвляющее поражение команды Знарка от словаков на Олимпиаде
14:48
В Кировском районе Петербурга задержан педофил
14:41
В Приморском районе ограбили АЗС
14:33
Проект строительства фондохранилища Эрмитажа
14:29
Победитель конкурса «Инновационный бизнес-навигатор» из Ленинградской области получил 1 млн рублей
09:53
Переоснащение метрополитена
01:27
1/8 Лиги Чемпионов началась ничьей в Турине между «Ювентусом» и «Тоттенхэмом»
21:49
«Реджо-Эмилия» – проходимый барьер для баскетбольного «Зенита»
16:56
«Сретенский бал» в залах Константиновского дворца
12:45
В Петербурге две пенсионерки пострадали от мошенников
12:35
В Ленобласти задержали двоих угонщиков
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » Отыгрались на словенцах: Капризов добился хет-трика

Отыгрались на словенцах: Капризов добился хет-трика

0
78
Автор: Пётр Балякин
0
Фото:
www.epa.eu
После поражения в первом туре раздосадованные российские хоккеисты забросили 8 шайб сборной Словении.  

В первом туре словенцы преподнесли сенсацию, сумев одолеть в овертайме команду США. Продолжает забрасывать Ян Муршак: после дубля в игре с американцами огорчил он и Василия Кошечкина.

Разгромные 8:2 не гарантирует «Олимпийским атлетам из России» первое место в группе. Словаки проиграли команде США (1:2), и теперь всё решит поединок команды Олега Знарка в 3-м туре. Американцы – соперник непредсказуемый, хотя букмекеры считают явными фаворитами наших.

По 3 очка сегодня набрал Кирилл Капризов (хет-трик!), Никита Гусев (0+3) и Илья Ковальчук (1+2). «Питерец.ру» вспоминает, как другие фавориты Олимпиады провели стартовый тур.

Канадцы уверенно разобрались со швейцарцами: «Кленовые Листья» после двух периодов вели 4:0. Тренерский штаб швейцарцев заменил Дженони на Хиллера, который больше не пропустил. Однако швейцарский тренер Фишер зачем-то снял вратаря при счёте 1:4 в равных составах, и получил 1:5. Финны уверенно переиграли Германию (5:2), шведы «на классе» победили Норвегию (4:0). Совсем скоро начнутся матчи Финляндия – Норвегия и Швеция – Германия.
Все по теме: хоккей Сборная России Олимпиада
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

14-02-2018, 18:02
Отрезвляющее поражение команды Знарка от словаков на Олимпиаде
18-11-2017, 19:29
СКА разгромил «Куньлунь» со счётом 8:1, Ковальчук добился хет-трика
10-11-2017, 00:03
Хоккеисты в который раз проиграли финнам
15-05-2017, 01:16
Финляндия, Швейцария или Чехия – возможные соперники России в ¼ финала
9-05-2017, 00:08
Американцы пересилили шведов, финны проиграли чехам по буллитам
29-01-2017, 21:39
Кирилл Кольцов набрал 3 очка, но «Трактор» проиграл СКА

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
112
Вчера, 12:22
В Ленобласти в ДТП погибли два человека
0
295
6-02-2018, 11:15
В Ленобласти в результате ДТП погибли 9 человек
0
248
31-01-2018, 11:39
В Ленобласти пьяный петербуржец попал в ДТП на угнанном автомобиле
0
395
30-01-2018, 14:35
Появилось видео страшного ДТП в Невском районе
Наверх