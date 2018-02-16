Отыгрались на словенцах: Капризов добился хет-трика

В первом туре словенцы преподнесли сенсацию, сумев одолеть в овертайме команду США. Продолжает забрасывать Ян Муршак: после дубля в игре с американцами огорчил он и Василия Кошечкина.

Разгромные 8:2 не гарантирует «Олимпийским атлетам из России» первое место в группе. Словаки проиграли команде США (1:2), и теперь всё решит поединок команды Олега Знарка в 3-м туре. Американцы – соперник непредсказуемый, хотя букмекеры считают явными фаворитами наших.

По 3 очка сегодня набрал Кирилл Капризов (хет-трик!), Никита Гусев (0+3) и Илья Ковальчук (1+2). «Питерец.ру» вспоминает, как другие фавориты Олимпиады провели стартовый тур.

Канадцы уверенно разобрались со швейцарцами: «Кленовые Листья» после двух периодов вели 4:0. Тренерский штаб швейцарцев заменил Дженони на Хиллера, который больше не пропустил. Однако швейцарский тренер Фишер зачем-то снял вратаря при счёте 1:4 в равных составах, и получил 1:5. Финны уверенно переиграли Германию (5:2), шведы «на классе» победили Норвегию (4:0). Совсем скоро начнутся матчи Финляндия – Норвегия и Швеция – Германия.