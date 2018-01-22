Баскетбольный ЦСКА победил «Нижний Новгород», но не забил сотню

Было время, когда ЦСКА и БК «Нижний Новгород» играли не только в Единой Лиге ВТБ, но и в Евролиге. Армейцы Москвы и сейчас являются лидерами регулярного сезона Евролиги, а вот нижегородцы пока находятся вне зоны плей-офф Лиги ВТБ.

Лишь раз в сегодняшней игре счёт был равным – 11:11 в первой четверти. После этого армейцы ушли в отрыв, максимальная дистанция между командами составила «+22» в заключительной четверти. Благодаря усилиям набравшего за матч 22 очка Петра Губанова (на фото) гости завершили встречу с приличными «-17».

Сегодня была отличная возможность проявить себя российским игрокам ЦСКА. Воспользовался ей Андрей Воронцевич – 17 очков за 21:33 на паркете УСК им. Гомельского. Хорошо сыграл и Никита Курбанов (10 очков и 8 подборов). Вернулся в строй после травмы француз Лео Вестерманн, а вот Нандо Де Коло отсутствовал. Армейцев ждёт «Бамберг»: Кайл Хайнс сможет сыграть против своей бывшего клуба.

«Питерец.ру» взглянул на таблицу Лиги ВТБ после вчерашней победы «Зенита» и сегодняшнего успеха ЦСКА: всё больше отстают от четвёрки лидеров «Химки».