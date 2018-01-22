ента новостей

21:07
Баскетбольный ЦСКА победил «Нижний Новгород», но не забил сотню
17:35
Как Петербург отметит Татьянин день
16:29
Ледовый каток в МЕГА ПАРКЕ
16:22
В Кировском районе прикрыт очередной бордель
16:19
В Выборгском районе задержан автоугонщик
07:07
Застройщики ищут новые пути
20:55
«Локомотив-Кубань» обыграл «Химки» в Единой Лиге ВТБ
15:31
Дольщики и пайщики продержались на зимнем митинге 6 часов
15:23
На КАД закроют съезд в сторону метро Рыбацкое
23:48
Загитова обошла Медведеву на чемпионате Европы по фигурному катанию
15:19
В Ленобласти изнасиловали школьницу
15:13
На Васильевском острове минрант отобралсумку с деньгами у соплеменника
13:00
Баскетбольный ЦСКА упрочил лидерство в Евролиге
23:53
Сергей Зубов и ХК «Сочи» близки к выходу в плей-офф КХЛ
16:09
На КАД в Токсовском тоннеле введут реверсивное движение
14:26
На развязке КАД с Колтушским шоссе полностью перекроют 2 съезда
13:50
Во Фрунзенском районе столкнулись 7 автомашин
12:14
В Калининском районе мужчина более двух лет насиловал дочь
07:41
Смольный против Навального
23:31
Швед и «Химки» разгромили «Олимпиакос» в 19-м туре Евролиги
22:22
Столбова и Климов – вторые на чемпионате Европы в Москве
19:41
Во «Двореце конгрессов» состоится «Крещенский Концерт»
19:38
Итоги горячей линии в Федеральной кадастровой палате
17:03
В Петербурге пройдет уникальная образовательная выставка
15:01
Прорыв блокады Ленинграда
11:38
В центре Петербурга иномарка сбила школьницу
11:20
В Приморском районе ограблен салон сотовой связи
11:05
На развязке КАД с Шафировским проспектом полностью перекроют четыре съезда
07:15
Полтавченко в лидерах
22:02
Баскетбольный ЦСКА забил «Эфесу» 110 очков в матче Евролиги
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » Баскетбольный ЦСКА победил «Нижний Новгород», но не забил сотню

Баскетбольный ЦСКА победил «Нижний Новгород», но не забил сотню

0
24
Автор: Пётр Балякин
0
Фото:
ruspekh.ru
Встреча между армейцами и БК «НН» завершилась убедительной победой московской команды – 97:80.

Было время, когда ЦСКА и БК «Нижний Новгород» играли не только в Единой Лиге ВТБ, но и в Евролиге. Армейцы Москвы и сейчас являются лидерами регулярного сезона Евролиги, а вот нижегородцы пока находятся вне зоны плей-офф Лиги ВТБ.

Лишь раз в сегодняшней игре счёт был равным – 11:11 в первой четверти. После этого армейцы ушли в отрыв, максимальная дистанция между командами составила «+22» в заключительной четверти. Благодаря усилиям набравшего за матч 22 очка Петра Губанова (на фото) гости завершили встречу с приличными «-17».

Сегодня была отличная возможность проявить себя российским игрокам ЦСКА. Воспользовался ей Андрей Воронцевич – 17 очков за 21:33 на паркете УСК им. Гомельского. Хорошо сыграл и Никита Курбанов (10 очков и 8 подборов). Вернулся в строй после травмы француз Лео Вестерманн, а вот Нандо Де Коло отсутствовал. Армейцев ждёт «Бамберг»: Кайл Хайнс сможет сыграть против своей бывшего клуба.

«Питерец.ру» взглянул на таблицу Лиги ВТБ после вчерашней победы «Зенита» и сегодняшнего успеха ЦСКА: всё больше отстают от четвёрки лидеров «Химки».
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

10-12-2017, 23:19
«Химки» и ЦСКА выиграли сегодня в Единой Лиге ВТБ
25-10-2017, 22:16
Баскетбольный ЦСКА разгромил «Панатинаикос» в Евролиге, у Родригеса – 25 очков
29-12-2016, 23:27
Баскетбольный ЦСКА проиграл второй матч подряд в Евролиге – на этот раз «Црвене Звезде»
17-01-2018, 22:02
Баскетбольный ЦСКА забил «Эфесу» 110 очков в матче Евролиги
9-11-2017, 21:58
Де Коло был неудержим в матче Евролиги против «Валенсии»
17-12-2016, 00:13
ЦСКА прикрыл Райса и победил «Барселону» в Евролиге – 92:76.

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
161
19-01-2018, 13:50
Во Фрунзенском районе столкнулись 7 автомашин
0
179
18-01-2018, 11:38
В центре Петербурга иномарка сбила школьницу
0
194
16-01-2018, 11:49
В Калининском районе на пешеходном переходе сбит подросток
0
233
15-01-2018, 11:39
В Ленобласти в ДТП погибли трое несовершеннолетних
Наверх