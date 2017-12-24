«Северсталь», «Амур» и «Спартак» выиграли свои матчи воскресенья в КХЛ

Игровой день в КХЛ начался рано – в 10 утра по Московскому времени начались встречи во Владивостоке и Хабаровске. Ужасно выступающий в этом сезоне «Адмирал» снова не порадовал своих болельщиков. «Моряки» проиграли дома череповецкой «Северстали» со счётом 2:3, хотя Дмитрий Кагарлицкий очков не набрал. «Северсталь» продолжает бороться за выход в плей-офф, куда «сталевары» давно не попадали.

Крепкая оборона нижегородского «Торпедо» получила три «пробоины» во втором периоде, который и стал решающим. Владислав Ушенин открыл счёт, после чего Станислава Галимова дважды пробил Алексей Бывальцев. Паршин с передачи Кинрейда смог забить гол престижа, но победа осталась за «Амуром» – 3:1.

«Спартак», ведущий с «Северсталью» спор за восьмое место на Западе КХЛ, обыграл в гостях «Куньлунь». Хорошо начавшая чемпионат китайская команда скатилась уже на 11-е место на Востоке. Уже в первом периоде Никонцев и Юдин создали «красно-белым» хороший задел в две шайбы. Риссанен в третьем периоде сократил отставание «Куньлуня» в счёте, но Хохлачёв поразил уже пустые ворота хозяев.