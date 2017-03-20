Сборная России готовится к игре с Кот д'Ивуаром без Дзюбы

Травма, полученная Артёмом Дзюбой в матче чемпионата России с «Арсеналом», может помешать нападающему сыграть в двух товарищеских матчах. Футболист уже отбыл из расположения команды Станислава Черчесова (на фото) для прохождения медицинского обследования.

«Питерец.ру» изучил перечень игроков, которые на этот раз вызваны в сборную. Единственным представителем «Зенита» остался Юрий Жирков. Среди вратарей выделяется натурализованный бразилец Гильерме, но он стал россиянином давно. А вот защитник ЦСКА Марио Фернандес, которого сайт РФС отнёс к игрокам центра поля, один товарищеский матч за Бразилию провести успел. Но «заигранным» он не является, поэтому может дебютировать за нашу сборную уже 24 марта.

Дорос до сборной защитник «Спартака» Георгий Джикия, который ещё в 2015 году выступал за дзержинский «Химик». Приглашения Джикия в сборную – наглядное подтверждение роли первенства ФНЛ в нашем футболе. Из легионеров вызова удостоился игрок «Фенербахче» Роман Нойштедтер. Экс-форвард «Зенита» Александр Бухаров удачной игрой заслужил возвращение в сборную страны.