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» » Дубль Шалунова помог сборной России обыграть Чехию на Шведских играх

Дубль Шалунова помог сборной России обыграть Чехию на Шведских играх

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Автор: Пётр Балякин
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Фото:
sport-express.ru
Команда Олега Знарка выиграла и третий матч турнира. Проигрывая чехам 1:2, наши хоккеисты смогли переломить ход игры.

Первый период заключительного матча Шведских игр против команды Чехии не был зрелищным. Зрители стадиона в Гётеборге в первой двадцатиминутке увидели лишь реализацию большинства. Это сработала «сибирская» связка Шалунова и Шумакова. Именно эти хоккеисты стали самыми результативными, набрав по 3 очка.

Во втором периоде чехи перехватили инициативу. Сначала Ленц сравнял счёт, а на 32-й минуте Радил с передачи Полашека реализовал «лишнего». Вскоре Анатолий Голышев, который набрал очки в третьем матче подряд, сделал счёт 2:2. «Питерец.ру» отмечает, что россияне в третьем периоде не использовали два рандеву с Францоузом, а под занавес периода Ткачёв не реализовал буллит.

Победной стала первая из двух шайб Шалунова после филигранной передачи Шумакова. На 55-й минуте Шалунов довёл счёт до 4:2 в пользу сборной России. Чешский штурм на последних минутах нашу оборону пробить не смог. Несмотря на то, что в 17:30 будут играть Швеция и Финляндия, победитель Шведских игр уже известен – это сборная России.
Все по теме: хоккей Сборная России
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