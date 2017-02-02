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» » Цибулкова легко победила Векич на St. Petersburg Ladies Trophy

Цибулкова легко победила Векич на St. Petersburg Ladies Trophy

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Автор: Пётр Балякин
0
Фото:
www.3tennis.com
Сегодня определились все участницы четвертьфиналов петербургского теннисного турнира.

Поединок Доминики Цибулковой и Донны Векич завершал программу игрового дня в одиночном разряде. Ранее состоялись ещё три матча, в первом из которых Роберта Винчи в двух сетах обыграла Андреа Петкович. Елене Весниной пришлось потрудиться, чтобы обыграть неудобную для себя соперницу – Ализе Корне из Франции. Корне, игравшая в патриотичном красно-сине-белом наряде, выиграла первый сет – 6:2. Но вторую и третью партии Веснина взяла с одинаковым счётом 6:3.

Винус Уильямс не смогла оказать достойного сопротивления Кристине Младенович: американка только что дошла до финала Открытого чемпионата Австралии. 20-летняя хорватка Донна Векич, играя против 27-летней словачки Доминики Цибулковой, в обоих сетах сопротивлялась только до счёта 2:2. А потом срабатывал класс второй ракетки турнира: Цибулкова выиграла и вышла в ¼ финала.

В четвертьфиналах 3 февраля сыграют:

Симона Халеп – Наталья Вихлянцева,

Роберта Винчи – Кристина Младенович,

Светлана Кузнецова – Юлия Путинцева,

Доминика Цибулкова – Елена Веснина.
Все по теме: теннис
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