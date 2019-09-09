Фестиваль Китайских Фонарей

Осенними вечерами предлагаем не хандрить, а окунаться в настоящую магию огней!
Только до 13 октября в Приморском Парке Победы каждый день с 20:00 до 23:30 проходит Фестиваль Гигантских Китайских Фонарей. Сказочное настроение и атмосфера яркого, самобытного Китая вам гарантированы.
Благородные птицы, невероятные животные, дикие цветы, все фонари — настоящее произведение искусства.
Отличное мероприятие для всей семьи, когда стираются границы и вновь ощущаешь себя ребёнком вне зависимости от возраста.
Билеты:
Взрослый — 650 рублей;
Детский (от 4-х лет) — 450 рублей;
Для пенсионеров/студентов/школьников — 450 рублей (при предъявлении документов).
Семейный билет (2 взрослых и 1 ребенок/2 ребёнка и 1 взрослый) — 1300 рублей.
Дети до 4-х лет проходят бесплатно.
Приобрести без комиссии можно по ссылке: https://chinafest-spb.ru/
Ждём вас ежедневно до 13 октября с 20:00 до 23:30 в Приморском Парке Победы (ст.м. Крестовский остров).