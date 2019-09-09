Фестиваль Китайских Фонарей

Осенними вечерами предлагаем не хандрить, а окунаться в настоящую магию огней!

Только до 13 октября в Приморском Парке Победы каждый день с 20:00 до 23:30 проходит Фестиваль Гигантских Китайских Фонарей. Сказочное настроение и атмосфера яркого, самобытного Китая вам гарантированы.

Благородные птицы, невероятные животные, дикие цветы, все фонари — настоящее произведение искусства.

Отличное мероприятие для всей семьи, когда стираются границы и вновь ощущаешь себя ребёнком вне зависимости от возраста.

Билеты:

Взрослый — 650 рублей;

Детский (от 4-х лет) — 450 рублей;

Для пенсионеров/студентов/школьников — 450 рублей (при предъявлении документов).

Семейный билет (2 взрослых и 1 ребенок/2 ребёнка и 1 взрослый) — 1300 рублей.

Дети до 4-х лет проходят бесплатно.

Приобрести без комиссии можно по ссылке: https://chinafest-spb.ru/

Ждём вас ежедневно до 13 октября с 20:00 до 23:30 в Приморском Парке Победы (ст.м. Крестовский остров).