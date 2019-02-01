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В Петербурге появились новые арт-объекты – сугробы, из которых торчат лопаты

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
vk.com
В центре Петербурга жители заметили лопаты, которые погрузили в сугробы.

Снег убрали, но снежные валы, которые остаются после уборочных машин, никуда не деваются. В итоге в городе появились новые арт-объекты – сугробы, в которые воткнули лопаты. Фотографии снежных произведений искусств прислали жители Центрального, Петроградского и Василеостровского района.

Если присмотреться, то на лопатах видна надпись «лопата Сычева». Когда прохожие решили вытащить «лопаты Сычева» из снега, то на закопанной части увидели логотип телеканала ТНТ.

Оказалось, что «лопату Сычева» придумал телеканал ТНТ, чтобы поддержать старт исправительно-трудовой комедии «Год культуры», а Сычев - главный герой этого сериала.

«Год культуры», один из самых ярких российских сериалов 2018 года. Сериал показали сначала на платном сервисе ТНТ-PREMIER, но уже 4 февраля он стартует в эфире телеканала.

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