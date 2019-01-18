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Шоу музыкального коллектива Not jazz band

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
Музыка и Свет соединятся в одно целое на концертной площадке FREEDOM

Музыка и Свет соединятся в одно целое 25 января на концертной площадке FREEDOM_MUSIC_HALL. Мы подготовили для вас новую программу: синтез яркого светового шоу и стильной музыки.

Not Jazz Band N • J • B – музыкальный коллектив из Санкт-Петербурга, известный уникальными авторскими аранжировками. В их композициях элементы свинга, хип-хопа и нео-соул насыщают свежим звучанием популярную музыку. Not jazz band выступает на международных фестивалях и известных площадках Москвы и Санкт-Петербурга.

Каждый из участников коллектива известен в Петербурге, как музыкант и импровизатор высокого уровня. Лицо коллектива – прекрасная вокалиста Июлина Попова, обладающая гибким и глубоким голосом.

Билеты: http://k7.su/event/notjazzband
Начало в 20:00
Цена входного билета - 500 р.
У столика - 700 р.

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