Шоу музыкального коллектива Not jazz band

Музыка и Свет соединятся в одно целое 25 января на концертной площадке FREEDOM_MUSIC_HALL . Мы подготовили для вас новую программу: синтез яркого светового шоу и стильной музыки.

Not Jazz Band N • J • B – музыкальный коллектив из Санкт-Петербурга, известный уникальными авторскими аранжировками. В их композициях элементы свинга, хип-хопа и нео-соул насыщают свежим звучанием популярную музыку. Not jazz band выступает на международных фестивалях и известных площадках Москвы и Санкт-Петербурга.

Каждый из участников коллектива известен в Петербурге, как музыкант и импровизатор высокого уровня. Лицо коллектива – прекрасная вокалиста Июлина Попова, обладающая гибким и глубоким голосом.

Билеты: http://k7.su/event/notjazzband

Начало в 20:00

Цена входного билета - 500 р.

У столика - 700 р.