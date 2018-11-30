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Спектакль "Свидания в предместьях"

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
Спектакль "Свидания в предместьях" - это наша попытка рассказать милую и забавную историю о молодежи и вечно молодых родителях

Спектакль "Свидания в предместьях" - это наша попытка рассказать милую и забавную историю о молодежи и вечно молодых родителях. Это попытка очутиться в мире добродушных и открытых людей, в атмосфере ушедших уже от нас советских времен, где как выясняется, не все было так плохо, как казалось.

8 декабря в 16:00

Трагикомедия по пьесе А.Вампилова "Старший сын"

Зал Российской национальной библиотеки (Московский пр. д. 165 корп 2)
Продолжительность 1.35 мин
Категория 16+
Билеты: 300-600р

Заказать билеты: 8-950-229-45-04; 8-981-780-18-87 (10:00-20:00)

Купить билеты через официальный сайт: https://www.mt-experiment.com/
В спектакле заняты: 
Бусыгин - Михаил Зиновьев 
Сильва - Александр Генча 
Васенька - Артем Себало 
Макарская - Надежда Медведева 
Сарафанов - Михаил Скороделов 
Нина - Анастасия Гринь 
Кудимов - Алексей Жамалетдинов 
Сосед - Бато Будаев 
Первая девушка - Анна Кочева 
Вторая девушка - Анастасия Гукалова

Постановка Виктора Грицаенко 
Звуковое оформление - Анна Кочева 
Световое оформление - Анастасия Гукалова, Вячеслав Махнев
Официальная группа вк https://vk.com/mt_experiment 
Официальный сайт http://www.mt-experiment.com/

Источник: Молодежный театр "Эксперимент"
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