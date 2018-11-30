Спектакль "Свидания в предместьях" - это наша попытка рассказать милую и забавную историю о молодежи и вечно молодых родителях. Это попытка очутиться в мире добродушных и открытых людей, в атмосфере ушедших уже от нас советских времен, где как выясняется, не все было так плохо, как казалось.
8 декабря в 16:00
Трагикомедия по пьесе А.Вампилова "Старший сын"
Зал Российской национальной библиотеки (Московский пр. д. 165 корп 2)
Продолжительность 1.35 мин
Категория 16+
Билеты: 300-600р
Заказать билеты: 8-950-229-45-04; 8-981-780-18-87 (10:00-20:00)
Купить билеты через официальный сайт: https://www.mt-experiment.com/
В спектакле заняты:
Бусыгин - Михаил Зиновьев
Сильва - Александр Генча
Васенька - Артем Себало
Макарская - Надежда Медведева
Сарафанов - Михаил Скороделов
Нина - Анастасия Гринь
Кудимов - Алексей Жамалетдинов
Сосед - Бато Будаев
Первая девушка - Анна Кочева
Вторая девушка - Анастасия Гукалова
Постановка Виктора Грицаенко
Звуковое оформление - Анна Кочева
Световое оформление - Анастасия Гукалова, Вячеслав Махнев
Официальная группа вк https://vk.com/mt_experiment
Официальный сайт http://www.mt-experiment.com/