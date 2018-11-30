Спектакль "Свидания в предместьях" - это наша попытка рассказать милую и забавную историю о молодежи и вечно молодых родителях. Это попытка очутиться в мире добродушных и открытых людей, в атмосфере ушедших уже от нас советских времен, где как выясняется, не все было так плохо, как казалось.

8 декабря в 16:00

Трагикомедия по пьесе А.Вампилова "Старший сын"

Зал Российской национальной библиотеки (Московский пр. д. 165 корп 2)

Продолжительность 1.35 мин

Категория 16+

Билеты: 300-600р

Заказать билеты: 8-950-229-45-04; 8-981-780-18-87 (10:00-20:00)

Купить билеты через официальный сайт: https://www.mt-experiment.com/

В спектакле заняты:

Бусыгин - Михаил Зиновьев

Сильва - Александр Генча

Васенька - Артем Себало

Макарская - Надежда Медведева

Сарафанов - Михаил Скороделов

Нина - Анастасия Гринь

Кудимов - Алексей Жамалетдинов

Сосед - Бато Будаев

Первая девушка - Анна Кочева

Вторая девушка - Анастасия Гукалова

Постановка Виктора Грицаенко

Звуковое оформление - Анна Кочева

Световое оформление - Анастасия Гукалова, Вячеслав Махнев

Официальная группа вк https://vk.com/mt_experiment

Официальный сайт http://www.mt-experiment.com/