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» » Определили лучших

Определили лучших

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Автор: Юлия Балховская
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Фото:
vk.com
В городе на Неве состоялась церемония вручения актерской премии "Фигаро"

На днях в Питере выдающимся артистам давали высокую награду - премию имени Андрея Миронова «Фигаро». Ее ежегодное вручение проходит в день, когда родился известный и любимый всеми артист, 8 марта, что очень символично. На особое событие лучшие из лучших собираются в театре Миронова, который основал небезызвестный Рудольф Фурманов.
В этом году состоялось уже седьмое награждение этой премией. На мероприятии помимо других артистов присутствовали и самые знаменитые метры кино. Фарфоровую статуэтку Фигаро в основном дарят за отличную игру на сцене театра, за преданность репертуарному театру и за постоянство в театральной сфере.
Ее удостоилось огромное количество знаменитых актеров и не только, ведь фарфоровая статуэтка вручается за большие успехи в сфере драматургии. Среди победителей Харатьян, Александрова, Пореченков, Хазанов, Остроумова, Васильев, Калинина и другие. Кстати, это единственная награда, которая собирает весь артистический бомонд России. А среди самых именитых всегда есть и зрители, поскольку театр и они неразделимые.
Премия «Фигаро», так же как и театр, основана Рудольфом Фурмановым в Санкт-Петербурге в 2010 году.
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