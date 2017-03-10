Определили лучших

На днях в Питере выдающимся артистам давали высокую награду - премию имени Андрея Миронова «Фигаро». Ее ежегодное вручение проходит в день, когда родился известный и любимый всеми артист, 8 марта, что очень символично. На особое событие лучшие из лучших собираются в театре Миронова, который основал небезызвестный Рудольф Фурманов.

В этом году состоялось уже седьмое награждение этой премией. На мероприятии помимо других артистов присутствовали и самые знаменитые метры кино. Фарфоровую статуэтку Фигаро в основном дарят за отличную игру на сцене театра, за преданность репертуарному театру и за постоянство в театральной сфере.

Ее удостоилось огромное количество знаменитых актеров и не только, ведь фарфоровая статуэтка вручается за большие успехи в сфере драматургии. Среди победителей Харатьян, Александрова, Пореченков, Хазанов, Остроумова, Васильев, Калинина и другие. Кстати, это единственная награда, которая собирает весь артистический бомонд России. А среди самых именитых всегда есть и зрители, поскольку театр и они неразделимые.

Премия «Фигаро», так же как и театр, основана Рудольфом Фурмановым в Санкт-Петербурге в 2010 году.