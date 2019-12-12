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Питерец.ру » Экономика » Россельхознадзор выявил партию зараженных бананов из Эквадора

Россельхознадзор выявил партию зараженных бананов из Эквадора

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
© CC0
Россельхознадзор крайне обеспокоен очередным случаем выявления многоядной мухи-горбатки в бананах из Эквадора

Россельхознадзор с сожалением вынужден сообщить, что представленные эквадорской стороной гарантии о соблюдении фитосанитарных требований при поставках эквадорской продукции на территорию России не реализуются в практической работе Национальной организации по карантину и защите растений Республики Эквадор.

Случаи выявления многоядной мухи-горбатки (Megaselia scalaris (Loew)) в бананах из Эквадора приняли системный характер.

При осуществлении карантинного фитосанитарного контроля бананов, поступивших 11 декабря 2019 года в Санкт-Петербург из Эквадора, в 2 случаях вновь был выявлен указанный карантинный для стран-членов Евразийского союза объект, отсутствующий на территории Российской Федерации.

Принимая во внимание, что занос и распространение многоядной мухи-горбатки представляет серьезную угрозу фитосанитарной обстановке территории России и здоровью граждан, в случае повторения подобных нарушений Россельхознадзор оставляет за собой право введения (в соответствии с пунктом 1 статьи VII Международной конвенции по карантину и защите растений (Рим, 1951, в редакции 1997) и пунктом 40 статьи 2  и пунктом 1 статьи 17 Федерального закона от 21.07.2014 №206-ФЗ «О карантине растений») временных ограничений на ввоз из Эквадора бананов.

Справочно: Многоядная муха-горбатка является универсальным вредителем запасов. Обитая в антропогенных условиях, заражает многие продукты питания, в частности – муку, сою, картофель, бананы, дыню, сыр, вяленую рыбу. Также многоядная муха-горбатка способна наносить существенный вред грибным плантациям, повреждая мицелий и плодовые тела вешенки (Pleurotus spp.), шампиньонов (Agaricus bisporus), трюфелей (Tuber spp.) и др.

Возможно факультативное заражение беспозвоночных и позвоночных животных, а также человека.

Известно, что многоядные мухи-горбатки способны вызывать миазы у домашних животных и человека, поселяясь в кожных ранах, в кишечнике, в легких, на слизистой оболочке глаз, в органах мочеполовой системы. Особенно опасны личинки старшего возраста. Муха отмечена как переносчик холеры.

Источник: Россельхознадзор
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