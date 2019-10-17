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» » Завод Nissan в Петербурге отмечает очередной юбилей

Завод Nissan в Петербурге отмечает очередной юбилей

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36
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Nissan
Завод Nissan в Санкт-Петербурге отмечает очередной юбилей – с конвейера сошел 400-тысячный автомобиль

Сегодня завод Nissan в Санкт-Петербурге отмечает очередную веху своей деятельности - с конвейера сошел 400-тысячный автомобиль.

Путь предприятия к этой юбилейной отметке занял более десяти лет. Это также означает, что каждые 3 минуты 40 секунд с конвейера сходит новый автомобиль. Если выстроить 400 тысяч автомобилей в один ряд друг за другом, то получится 1 856 километров – это расстояние от Санкт-Петербурга до Перми.

Юбилейной моделью стал флагман линейки кроссоверов марки – Nissan Murano серо-коричневого цвета в комплектации TOP.

Совсем недавно компания Nissan анонсировала новую ценовую политику на Nissan Murano. Теперь клиентам марки можно еще легче стать владельцами статусного автомобиля, ведь Murano стал доступнее в среднем на 10%.

Nissan Murano сочетает в себе яркий уникальный дизайн, передовые технологии и высокий уровень комфорта для водителя и пассажиров. Мощный двигатель, прекрасная управляемость, простор в салоне и вместительный багажник делают автомобиль отличным помощником и незаменимым спутником как в городе в будни, так и в семейных путешествиях на выходных.

Во всех комплектациях автомобиль оснащен дистанционным запуском двигателя, который актуален в любое время года: салон будет обогреваться или охлаждаться, в зависимости от последних настроек пользователя.

Цена базовой комплектации MID может составить всего 2 099 000 рублей. Цена автомобиля в аналогичной комплектации без учета специальных предложений составит 2 299 000 рублей.

Высочайшее качество сборки автомобилей на заводе в Санкт-Петербурге сыграло важную роль в запуске Nissan пятилетней поддержки на свои модели. Суть ее очень проста: компания берет на себя дополнительные обязательства после окончания заводской гарантии еще 2 года или до достижения 150 000 км осуществлять техническое обслуживание для своих клиентов по ключевым агрегатам.

Генеральный директор завода Nissan Игорь Бойцов, поздравил сотрудников с выпуском юбилейной модели и отметил важность этого события для истории развития Nissan в России: «Мы гордимся тем, что уже 400 000 клиентов ездят на автомобилях, сошедших с конвейера нашего завода в Санкт-Петербурге. Ежедневно мы совершенствуем производство и внедряем улучшения в процессы, чтобы продолжать поставлять на рынок продукцию самого высокого качества. За 10 лет мы построили стабильное и высокоэффективное производство автомобилей, которые пользуются большой популярностью на рынке. Я хотел бы искренне поблагодарить всех сотрудников и партнеров за их вклад в работу над каждым автомобилем, а также наших клиентов, за то, что они выбирают автомобили, сделанные на нашем заводе».

Производство автомобилей на заводе Nissan в России началось в 2009 году. На сегодняшний день в Санкт-Петербурге локализованы три популярные модели бренда – X-Trail, Qashqai и Murano. В 2018 году завод в Санкт-Петербурге выпустил 56 525 автомобилей, поставив рекорд годового объема выпуска за всю историю Nissan в России. За 9 месяцев 2019 года на заводе Nissan в Санкт-Петербурге было произведено 39 825 кроссоверов Qashqai, X-Trail и Murano.

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