Проезд по платным трассам станет дешевле

«Питерец.ру» сообщает, что с сегодняшнего дня снижены тарифы на проезд по некоторым платным трассам. Это касается автодорог М-11, М-4 и М-3. Речь идет о снижении сезонных тарифов, которые повышались с 15 апреля по 13 октября. В данный период наблюдалась особая интенсивность движения.

Теперь на указанных выше трассах тарифы будут такими, какими они оставались до 15 апреля текущего года. Так что за проезд по трассе «Москва – Петербург», а также дорогам «Дон» и «Украина» водители будут платить меньше.

Вопрос существования платных автодорог является дискуссионным. Некоторые люди считают, что трассы должны быть бесплатными. Другие же высказываются в пользу невысоких тарифов. В этом вопросе нет единого мнения.