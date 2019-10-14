ента новостей

10:34
В Петербурге сожгли автомобиль бывшего хоккеиста
10:28
В Ленобласти на пожаре погибли два человека
10:13
Старейший университет СПбГУ — на выселки?
10:09
«День Мёртвых». Квест во Дворце
10:00
«Дунаевский orchestra» с уникальной театрализованной программой «Вертинский. 20 песен»
07:15
Проезд по платным трассам станет дешевле
06:43
Жители «намыва» протестуют
21:41
«Зениту» не стоило проигрывать дома «Нижнему Новгороду»
23:25
Шипачёв отличился в победном для «Динамо» матче с «Автомобилистом»
13:08
Сколько нужно будет платить за капремонт?
11:23
Появится новая трамвайная линия
22:25
«Зенит» вчистую уступил «Барселоне», Курич набрал 24 очка
14:56
Выставка Марии и Филиппа Казак «Городские истории».
10:50
В Петербурге таксист ограбил пассажира
08:31
Мошенничества с картами продолжаются
08:31
Свои валюты лучше
22:35
ЦСКА обыграл «Баварию» несмотря на подвиги Монро
19:33
Международный конкурс от Эрмитажа на лучшую новогоднюю игрушку
19:28
В память о Леониде Менакере
18:00
Власти Петербурга ужесточают мусорные законы, но не решают главной проблемы
11:19
Больше трёх. Поэтический вечер
11:14
В Ленобласти жертвой мошенников стала пожилая женщина
10:44
Фестиваль грузинской культуры ГрузияPLAY
10:39
Полицейские задержали налетчика на цветочный магазин
10:27
27 тонн утиного мяса задержали в Петербурге
10:00
Конференция «Таможня будущего: вектор на цифровизацию. Перспективы развития электронных сервисов. Опыт и практика»
07:55
Яблоки для детей и инвалидов
07:50
Борьба со свалками продолжается
15:26
На мосту через реку Обла на федеральной трассе Р-23 начинается второй этап планово-предупредительных работ
14:50
Россельхознадзор проверил собственников земельных участков
Все новости

Это интересно!

Loading...
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
» » Проезд по платным трассам станет дешевле

Проезд по платным трассам станет дешевле

0
53
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
avtodor-tr.ru
Повышенные сезонные тарифы отменены на некоторых платных автотрассах

«Питерец.ру» сообщает, что с сегодняшнего дня снижены тарифы на проезд по некоторым платным трассам. Это касается автодорог М-11, М-4 и М-3. Речь идет о снижении сезонных тарифов, которые повышались с 15 апреля по 13 октября. В данный период наблюдалась особая интенсивность движения.

Теперь на указанных выше трассах тарифы будут такими, какими они оставались до 15 апреля текущего года. Так что за проезд по трассе «Москва – Петербург», а также дорогам «Дон» и «Украина» водители будут платить меньше.

Вопрос существования платных автодорог является дискуссионным. Некоторые люди считают, что трассы должны быть бесплатными. Другие же высказываются в пользу невысоких тарифов. В этом вопросе нет единого мнения.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через
Loading...
Loading...

Похожие публикации

10-08-2019, 08:44
Жалоб на завышение тарифов нет
24-02-2017, 09:59
Сделайте бесплатный проезд
2-07-2016, 08:36
Привычный рост тарифов
4-08-2015, 07:03
Проезд в петербургском транспорте может подорожать на 7 рублей
7-10-2014, 09:11
А проезд все дорожает...
18-04-2014, 09:39
Тарифы продолжат расти

Происшествия на дорогах

0
169
9-10-2019, 11:08
Смертельное ДТП во Всеволожском районе Ленобласти
0
166
7-10-2019, 10:01
На севере Петербурга иномарку после ДТП выбросило на остановку
0
281
4-10-2019, 11:16
В Ленобласти произошло смертельное ДТП
0
184
2-10-2019, 11:19
Серьезное ДТП на Волхонском шоссе
Наверх