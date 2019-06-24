ента новостей

14:58
На путепроводе КАД над проспектом Культуры на две недели перекроют одну полосу
14:30
Эксперты по безопасности потребовали прекратить свободную продажу пневматики
14:29
На участке КАД между развязками с Шафировским проспектом и с автодорогой Санкт-Петербург – Матокса перекроют две полосы движения
14:25
Репортаж вечеринки DAY OFF BY ROOTS UNITED x SECRETSUNDAZE
14:23
Федеральную трассу Р-21 «Кола» перекроют в связи с разводкой моста через Свирь
13:06
Депутат Вишневский не доволен муниципальными чиновниками
09:04
Их лишили благ цивилизации
08:25
Оплатил долг и все-таки отправился в отпуск
14:23
Ренфро и Альбиси – уже в «Зените», Томас – на подходе
23:37
Перемены в составах клубов КХЛ: переехал не только Дацюк
11:50
«Волонтеры Победы» ровно в 4 утра выложат свечами «1941 Помним»
11:47
В Петербурге могут обеспечить социальным такси всех без исключения ветеранов войны
11:46
На участке КАД между развязками с Рябовским и Мурманским шоссе перекроют две полосы движения
09:52
На участке КАД между развязкой с Мурманским шоссе и вантовым мостом перекроют две полосы движения
08:43
Жалобы на падение зарплат
08:04
Сотрудничество с Ереваном
20:01
«Пушкин-квартет» исполнит музыку Моцарта
18:53
Умер миллиардер Владимир Коган
15:12
Общественники требуют должного освещения властями процесса рекультивации «Новоселок»
14:48
Одобрена смета строительства предпоследнего участка скоростной автодороги Москва – Санкт-Петербург
14:40
На Васильевском острове задержан разбойник
14:36
Всероссийская акция «Свеча памяти»
07:58
Почему вузы перестали быть в почете?
07:37
Резника хотят исключить из депутатов
22:34
Патрик Хёрсли перешёл из СКА в «Спартак»
14:47
Собственников земельных участков могут обязать следить за воинскими захоронениями
09:34
Фестиваль "Живой Диалог" в Гатчине
09:27
Концерт «Разговор с ветром. Дудук и гитара над Петербургом»
09:23
В Курортном районе задержаны двое молодых мужчин ограбивших салон связи
07:58
Взят курс на развитие трамваев
Все новости

Это интересно!

Loading...
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
» » Оплатил долг и все-таки отправился в отпуск

Оплатил долг и все-таки отправился в отпуск

0
69
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
maximonline.ru
Петербуржец заплатил крупный долг, чтобы улететь отдыхать

«Питерец.ру» сообщает, что петербургский бизнесмен выплатил крупный долг ради заграничной поездки. Житель Северной столицы задолжал более 390 тыс. рублей по налогам. Однако выплачивать эту сумму добровольно он не собирался. В итоге судебные приставы ограничили право выезда этого человека за пределы страны.

Поскольку предприниматель собрался на отдых за границу, то был вынужден погасить задолженность. Он выплатил необходимую сумму, после чего ограничения, наложенные приставами, были сняты. Желание отдохнуть и провести отпуск в другой стране стало для бизнесмена мотивацией для улаживания проблем по налогам. Понимая, что вынужден заплатить деньги, мужчина смирился с требованием приставов.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через
Loading...
Loading...

Похожие публикации

21-02-2019, 10:09
Заплатил долг ради поездок в Финляндию
26-06-2017, 17:23
Судебные приставы довели бомбилу до самоубийства
8-09-2015, 07:51
Предприятие быстро оплатило долг в 20 млн. рублей после блокировки счетов
13-03-2014, 08:26
Деньги нашлись быстро
13-11-2013, 07:29
Помощь приставов
9-10-2013, 10:16
Испугавшись потерять машину, мужчина погасил большой долг по алиментам

Происшествия на дорогах

0
174
18-06-2019, 09:32
В Ленобласти иномарка насмерть сбила пенсионерку
0
185
14-06-2019, 10:07
Массовое ДТП на КАД
0
236
12-06-2019, 12:58
В Ленобласти в ДТП погибла женщина
0
246
4-06-2019, 10:51
В центре Петербурга произошло серьезное ДТП
Наверх