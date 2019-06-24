Оплатил долг и все-таки отправился в отпуск

«Питерец.ру» сообщает, что петербургский бизнесмен выплатил крупный долг ради заграничной поездки. Житель Северной столицы задолжал более 390 тыс. рублей по налогам. Однако выплачивать эту сумму добровольно он не собирался. В итоге судебные приставы ограничили право выезда этого человека за пределы страны.

Поскольку предприниматель собрался на отдых за границу, то был вынужден погасить задолженность. Он выплатил необходимую сумму, после чего ограничения, наложенные приставами, были сняты. Желание отдохнуть и провести отпуск в другой стране стало для бизнесмена мотивацией для улаживания проблем по налогам. Понимая, что вынужден заплатить деньги, мужчина смирился с требованием приставов.