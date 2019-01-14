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Хостинг веб-сайтов и его возможности

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Выбирая хостинговую площадку, пользователям приходится столкнуться с некоторыми сложностями

Выбирая хостинговую площадку, пользователям приходится столкнуться с некоторыми сложностями. Услуги хостинга представляются разными провайдеами. Клиент имеет возможность использования нужной разновидности хостингового сервиса в зависимости от его потребностей и возможностей.
У каждой провайдерской компании есть:

• виртуальный хостинг. Это недорогой вид сервиса;

• сервер виртуальный (аренда VPS), имеющий широкие возможности и доступную стоимость;

• сервер выделенный или аренда дорогого реального сервера для обеспечения полноценного функционирования высоконагруженных сайтов.
Хостинг виртуальный – это востребованный вид услуг благодаря низкой стоимости. На этой площадке заказчику не нужно думать о том, как делать настройки, поскольку управление хостингом лежит на плечах провайдера. Но эта разновидность хостинга становится неудобна тогда, когда происходят сбои и зависания из-за захватывания всех серверных ресурсов некоторыми сайтами, находящимися в одной среде с проектами других пользователей.
Выделенный сервер требуется для веб-продуктов колоссальных объемов, которым нужны большие мощности процессора, оперативки. Наиболее удобным для многих заказчиков становится промежуточный вариант, которым служит сервер виртуальный, работающий по технологии VPS/VDS. Он обладает доступной ценой и возможностями, схожими с выделенным сервером. Пользователи такой площадки приобретают для работы своих сайтов как бы отдельную хост-машину.
VPS является такой программой, которая разделяет физический сервер на автономные виртуальные. В этом случае на одном сервере удается управлять разными ОС. Технология VPS применяет принцип, подобный установке Windows 10, Linux, других операционок на одном ПК. При этом обеспечивается работа различных виртуализированных ОС, а каждая система – это как выделенный сервер, но с многократным уменьшением стоимости.
Заказчик VPS имеет больше преимуществ по сравнению с виртуальным хостингом. Он становится администратором своего виртуального сервера и может поменять ОС, программное окружение, оптимизировать работу веб-продуктов. При этом пользователь не зависит от соседей. Сайты получают возможность функционировать с использованием гарантированных ресурсов оборудования. Арендатор площадки может выбрать тариф с нужной оперативкой, процессорной мощностью. Этих ресурсов хватает на потребности многих размещаемых проектов.

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