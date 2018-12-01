Что такое промокод

Делая покупки в сети, большинство пользователей стремятся сэкономить средства. Ведь товары на сайтах стоят дешевле, чем в магазинах офлайн. В момент оплаты появляется поле «ввести промокод», но многие пользователи не обращают на него внимание, и зря. Использование этой функции помогло бы существенно сэкономить. Что же такое промокод, какая выгода от его использования?

Общее понятие

В первую очередь стоит учесть, что купон и промокод — не одно и тоже. Промокод — это набор цифр, который применяет интернет-магазин для оплаты заказа и подразумевает предоставление бонусов. Они предназначены для стимулирования клиента совершать покупки еще, а также для привлечения новых клиентов. Кстати получить промокоды и купоны можно на promokodi.net.

Эффективность воздействия таких кодов на покупателя заключается в мгновенном перерасчете суммы при использовании. За это не нужно платить, код помогает купить со скидкой любые товары: обувь, одежду, косметику, заказать гостиничный номер, купить билет на самолет и даже оплатить ужин в ресторане. Чтобы понять, что это такое, стоит узнать, как он работает.

Принцип действия

Разберемся, как применяется промокод на практике. К примеру, на сайте одежды нам понравилась определенная модель, находим код и используем его. Тут же меняется сумма покупки и экономия составляет 30%. Все достаточно ясно и прозрачно.

Бывает несколько вариантов промокода:

- скидка;

- доставка;

- подарок.



В первом случае человек получает скидку в денежном эквиваленте и платит за товар меньше. Иногда продавец устанавливает минимальную сумму заказа, превышая которую, можно будет воспользоваться скидкой. Используя код, покупатель может существенно сэкономить, скидки достигают 40%.

Во второй ситуации — получает бесплатную доставку заказа или возможность существенно сэкономить на ней. В последнем — при получении заказа находит подарок. Таким инструментом часто пользуются интернет-магазины косметики и высылают в подарок пробники крема или духов.

Как получить?

У любого пользователя возникает вопрос, где его взять?

Существует два способа.

На сайте магазина. Часто коды спрятаны на странице, они могут размещаться на всплывающих баннерах или окнах. Коды могут находится в разделах «Акции», «Бонусы», «Скидки» и т.д. Иногда на сервисе существует отдельный раздел, который так и называется Промокоды. Для использования необходимо войти в раздел, выбрать подходящий код и использовать его. Желательно подписаться на рассылку от этого магазина, если в будущем клиент планирует пользоваться его услугами. На почту будут приходить письма с информацией об акциях, распродажах и кодах.

Воспользоваться услугами определенных сайтов. Один из них ПромоКод.ру — этот ресурс ежедневно обновляет информацию о кодах магазинов, проведении акций. Пользуясь услугами такого сервиса, не нужно отслеживать сроки проведений акций на различных сайтах, все собрано в одном месте. К тому же кроме услуг тех компаний, которыми уже приходилось пользоваться, добавляются новые, где можно купить необходимый товар по привлекательной цене. Также получить промокод можно через популярные социальные сети.

Применение на практике

На примере вышеуказанного ресурса разберемся, как можно пользоваться промокодами. Процесс происходит в несколько этапов:

- поиск необходимого интернет-магазина;

- выбор кода, который дает максимальную выгоду;

- открытие кода, кликнув на “показать промокод”;

- копируем код;

- выбираем понравившийся товар и помещаем его в корзину;

- переходим в корзину и вставляем сохраненную комбинацию;

- стоимость товара уменьшается.

Воспользовавшись единожды указанной процедурой, покупатель убеждается в прозрачности использования промокода. Следующие покупки можно осуществлять по такому же принципу, это стимулирует покупателя заказывать больше и экономить бюджет.

Промокоды появились недавно, но уже завоевали популярность у пользователей всемирной сети. Понимая, что использование кодов не требует дополнительных вложений, покупатели активно пользуются данной услугой. Владельцы сайтов также получают свою выгоду, они таким образом рекламируют свой сайт, привлекают новых покупателей и увеличивают объемы продаж.