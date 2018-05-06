Ареометры для топлива: принцип функционирования, назначение и критерии выбора

При работе с топливом необходимо тщательно контролировать плотность жидкостей, изменяющуюся под воздействием климатических условий. Для этих целей требуется специальное измерительное оборудование – ареометры. Приобрести изделия в Санкт-Петербурге по наиболее доступной стоимости предлагает компания «ПНСК». Выгодные условия сотрудничества и большой выбор специализированных товаров для нефтяной промышленности – это лишь некоторые преимущества сотрудничества с организацией.

Ареометры: назначение и области применения

Ареометр – прибор, выполненный в форме узкой трубки. Такая стеклянная колба расширяется в нижней части. Внутри находятся жидкость и дробь из металла. На корпусе нанесена шкала с делением. Устройство используется для измерения плотности топлива. Принцип его функционирования отличается простотой и точностью.

Для определения показателей нужно поместить трубку в пробу испытуемого вещества. Через короткий промежуток времени жидкость, находящаяся в колбе, поднимется, а результаты зафиксируются на шкале. Чтобы оценить полученные значения, достаточно сопоставить их со специальной таблицей, где указаны оптимальные показатели для продукции разных видов.

Используются ареометры для топлива в разных сферах. Они незаменимы на складах и нефтебазах, в лабораториях, на заправочных станциях при оценке плотности бензина, дизельного топлива, мазута, моторного масла, сырой нефти.

Критерии выбора и преимущества ареометров

Такие измерительные приборы выпускаются в нескольких видах. При их выборе необходимо учитывать:

диапазон плотности;

температурные условия;

цену деления шкалы.

Существующие модели ареометров можно использовать при температуре от -20 до 35 или до 45 градусов. При возникновении трудностей с выбором достаточно обратиться за консультативной помощью к специалистам. Покупка этих приборов полностью оправдывается. Они позволяют контролировать качество топливной продукции, определять факты разбавления. Устройства дают точные результаты при минимальных временных затратах (в течение нескольких секунд).

Компания «ПНСК» занимается разработкой, производством и продажей ареометров высокого качества. Есть в ее ассортименте и другие виды оборудования для заправочных станций и остальных предприятий, работающих с нефтью. Сюда относятся насосы, трубопроводы, световая техника, контейнеры, люки, лотки, пожарные щитки и прочее.