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Популярные адаптеры для самостоятельной диагностики автомобиля

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Автор: Алексей Морозов
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Фото:
carmod.ru
Описание информации о популярных адаптеров для проведения диагностики автомобиля самостоятельно. Указаны основные виды адаптеров, программ для диагностики и

Адаптеры для диагностики автомобилей, например, https://www.carmod.ru/catalog/oborudovanie_dlya_lichnogo_ispolzovaniya, позволяют самостоятельно узнавать информацию об авариях из электронного блока управления и проверять действия сотрудников сервисных центров любому водителю. Такие устройства вставляются в специальный диагностический порт машины, а информация транслируется на телефон или компьютер – сканеры могут подключаться по беспроводным протоколам (Bluetooth или Wi-Fi) и по проводной технологии. Отличаются они по возможностям, которые определяются как типом чипа, на котором работает устройство, так и используемым программным обеспечением.

Зачем использовать мультимарочный автосканер для самостоятельной диагностики?

Ввиду небольшой стоимости такого устройства и внушительного списка возможностей сценариев использования адаптера для диагностики автомобиля может быть много. Самые популярные из них:

  • проверка состояния компонентов автомобиля и его датчиков;
  • сканирование машины во время движения и наблюдение за показателями скорости/расхода топлива;
  • устранение мелких неполадок двигателя без вмешательства специалиста;
  • расшифровка кодов неисправностей;
  • обнуление ошибок в ЭБУ автомобиля.

Самое популярное решение на рынке – мультимарочный сканер ELM327, который подключается к разъему OBDII. На американских машинах он поддерживается с 1996 года, на европейских с 2001 и 2004 года (для дизельных двигателей). Он имеет компактные габариты и при беспроводном исполнении может быть размещен в диагностическом разъеме на постоянной основе – так вы всегда сможете задействовать устройство, чтобы оценить состояние машины.

Через какие программы адаптер осуществляет диагностику автомобиля?

Проверка состояния ЭБУ машины может осуществляться через несколько программ для ELM327. Они представлены как для компьютера, так и для смартфона – это универсальное автомобильное устройство можно использовать в комплекте с любым вашим гаджетом. Самое популярное ПО – Torque, которое бывает в версиях Lite и Pro. Для базовых задач подойдет бесплатная версия, если же вы хотите расширенную функциональность – придется купить программу.

В Lite-версии Torque может:

  • проводить диагностику ошибок двигателя и других датчиков;
  • показывать параметры автомобиля в реальном времени;
  • оценивать значения ключевых показателей;
  • собирать логи о поведении и изменении состояния машины.

В Pro-версии также есть вариант записи видео о поездке, работы с адаптером через telnet-сервер и другие функции. Среди аналогов этого приложения стоит выделить программу OBD Авто-Доктор, которая снимает более 10 показателей машины в реальном времени и позволяет обнулять ошибки в ЭБУ, и OpenDiag – эта команда разработчиков предлагает решения и для ПК, и для телефонов. Последняя программа лучше всего показывает себя, когда адаптеры для диагностики автомобилей задействуются для машин ВАЗ, ГАЗ, УАЗ и ЗАЗ. Она распространяется на бесплатной основе.
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