В Шушарах из окна квартиры выпало двое детей

Вчера к полицейским Пушкинского района Петербурга поступило сообщение о том, что в поселке Шушары из окна квартиры, расположенной на 2 этаже дома 27 по Ленсоветовской улице, выпали двое детей. Оперативно прибывшими на место происшествия полицейские установили, что во время инцидента 22-летняя мама двух девочек, 4 и 5 лет, находилась на суточной работе, а 25-летний отец ненадолго отлучился из квартиры.

Детей госпитализировали в медецинское учреждение. Отец направлен на медицинское освидетельствование на наличие опьянения. Проводится проверка. Полицейские устанавливают все детали происшествия.