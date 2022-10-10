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Питерец.ру » Культура » Дни Эрмитажа в Чечне

Дни Эрмитажа в Чечне

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Опубликовал: Вадик Котов
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9 октября завершились Дни Эрмитажа в Чеченской Республике.

9 октября завершились Дни Эрмитажа в Чеченской Республике. На протяжении всей недели, последующей с открытия 3 октября, шла насыщенная просветительская и профессиональная программа, многочисленные лектории, кинотеатр «Эрмитаж VR». Центральным событием стало открытие двух выставок: «"Фарфоровая Россия" скульптора Павла Каменского» и «Незримое искусство: расширяя границы возможного» в Музее Чеченской республики.

Посмотреть, как это было: https://disk.yandex.ru/d/4DMbW8rZQw2feA

Дни Эрмитажа в Грозном прошли впервые, хотя подготовка шла еще в 2021 году – но тогда накануне открытия выставки ее пришлось отменить из-за введенных ковидных ограничений. Поэтому особенно ценно, что сегодня, пусть и не при самых спокойных временах, удалось привезти Эрмитаж в Чеченскую Республику.

«Культура и искусство – это мягкие силы, которые помогают людям сохранять бодрость духа в непростые времена. Символично, что выставка «Фарфоровая Россия» касается такой важной и актуальной сегодня темы: показывает, как много народов живет в России, какие они все разные, однако одинаково любят свою страну, и демонстрирует уважительное и бережное отношение к культурному наследию, традициям и обычаям», — отметил на открытии Юрий Берестов, председатель совета директоров технопарка «Айра», организатор и генеральный спонсор Дней Эрмитажа в Чеченской Республике, сообщив также, что выражает глубокую признательность за врученную ему награду «За развитие культуры» от правительства региона.

В торжественном открытии и пресс-конференции приняли участие Айшат Кадырова, министр культуры ЧР, Ахмед Дудаев, Министр ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации, Галас Таймасханов, Министр экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики, Халид Кадыров заместитель мэра г. Грозный, Муслим Байтазиев, министр туризма ЧР, Александр Прохоренко, заместитель генерального директора Государственного Эрмитажа, Иван Корнеев, начальник историко-информационной службы Государственного Эрмитажа и председатель совета директоров технопарка «Айра», соорганизатор Дней Эрмитажа в Чеченской Республике Юрий Берестов.

«В наши дни, как никогда, важно развивать дружеские отношения между регионами и народами. Мы живём в многонациональной стране. Весь мир — это большое количество наций. Важно находить взаимопонимание. А для этого нужно говорить на одном понятном всем языке. Это, как известно, язык культуры.», — прокомментировала Айшат Кадырова, министр культуры Чеченской Республики.

Участники пресс-конференции обсудили деятельность центров-спутников Государственного Эрмитажа, вопросы расширения музейных площадей и неделимости музейных коллекций. В рамках межмузейного сотрудничества чеченской стороне была передана 3D-модель высокого разрешения мраморной скульптуры Императрицы Александры Фёдоровны из собрания Государственного Эрмитажа. 3D-модель изготовлена при участии мецената Юрия Берестова.

Однако главным событием стало торжественное открытие двух выставок: «"Фарфоровая Россия" скульптора Павла Каменского» и «Незримое искусство: расширяя границы возможного» в Музее Чеченской республики со свободным входом на все дни работы выставок. Приезд выставки «Незримое искусство» особенно символичен: в Чечне работает большое инклюзивное производство технопарка «Айра», где трудятся люди с ограниченными возможностями по зрению. В день открытия прошла прямая трансляция – онлайн-экскурсия по выставке для всех жителей региона.

С видеоприветствием к собравшимся обратился Михаил Пиотровский, генеральный директор Государственного Эрмитажа: «Первый раз в Чечне проходят Дни Эрмитажа – это придуманный нами формат события, когда мы рассказываем об Эрмитаже и его различных чертах через вещи. Мы представляем сегодня замечательную выставку «Фарфоровая Россия» – знаменитая серия статуэток, изображающая разные народы России, которая сопровождается историей её создания. Другая наша выставка об инклюзии. Это выставка включает созданные нами ковры и изображения, которые можно трогать слабовидящим людям, чтобы они могли их “увидеть”. У нас большая программа инклюзии, мы не только о ней рассказываем, мы делимся своим опытом, и в связи с этим будет специальный семинар, посвященный волонтёрам — людям, которые помогают посетителям. Я уверен, что и дальше мы будем вместе сотрудничать, и можем уже сейчас планировать следующие Дни Эрмитажа в Грозном».

Все последующие дни параллельно выставкам шла насыщенная культурная и деловая программа на разных площадках. В Национальной библиотеке Чеченской Республики ведущие лекторы Государственного Эрмитажа провели более 10 тематических лекций, посвященных как музейной деятельности, так и обширной коллекции главного российского музея. В формате телемоста волонтеры Эрмитажа в один из дней рассказали своим коллегам из культурных учреждений Чеченской Республики, из чего состоит их музейная работа и волонтерская деятельность, поделились опытом. Также все желающие могли примерить шлем виртуальной реальности: кинотеатр «Эрмитаж VR» продемонстрировал виртуальную модель Галереи истории древней живописи и зала Юпитера, фильм в формате 360 «Эрмитаж. Погружение в историю» с Константином Хабенским в главной роли.

Работа выставки «Незримое искусство: расширяя границы возможного» продлена по многочисленным просьбам жителей региона до 3 ноября 2022 года. Вход свободный.

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