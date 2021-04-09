Открытие 3-его Фестиваля немецкоязычных стран в Санкт-Петербурге

12 апреля в 19:00 состоится торжественное открытие 3-го фестиваля немецкоязычных стран в Санкт-Петербурге DACH_FEST 21.

Фестиваль - совместная инициатива Генерального консульства Швейцарии в Санкт-Петербурге, Генерального консульства Германии в Санкт-Петербурге, Гёте-института в Санкт-Петербурге и МЦБС им. М. Ю. Лермонтова.

Мероприятия фестиваля посвящены культуре Швейцарии, Австрии, Германии и Лихтенштейна. Программа в Центральной библиотеке посвящена Лермонтову в немецкоязычном пространства.

На открытии выступят: Свен Ханнсc (заместитель руководителя отдела культуры Генерального консульства Германии), Оксана Груколенко (заместитель Генерального консула Швейцарии в Санкт-Петербурге), Седельникова Яна Викторовна (директор МЦБС им. М. Ю. Лермонтова), Екатерина Готтшальк (пресс-секретарь Гёте-Института в Санкт-Петербурге).

Также состоится концертная программа. Вход на мероприятие свободный.

Программа «Шиллер и Лермонтов»,

Центральная библиотека им. М.Ю. Лермонтова

12–17 апреля 2021 года

Организаторы: Генеральное консульство Швейцарии в Санкт-Петербурге, Генеральное консульство Германии в Санкт-Петербурге, Гёте-институт в Санкт-Петербурге, Австрийский культурный форум в Москве, МЦБС им. М. Ю. Лермонтова

При поддержке: Фонда Präsenz chweiz, киноклуба «Синемафия», телеканала «Санкт-Петербург», ЦГПБ им. В. В. Маяковского

Важную часть творческого наследия Лермонтова составляют переводы произведений немецких поэтов и драматургов, сам Лермонтов стал известен в Европе еще при жизни и, в первую очередь, в Германии. На DACH_FEST 2021 в Центральной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова будет представлен блок «Шиллер и Лермонтов». За 6 дней гости узнают о том, какое влияние оказало творчество немецкого поэта-романтика Ф. Шиллера на Лермонтова.

Торжественное открытие фестиваля состоится 12 апреля в 19:00 в Белом зале Центральной библиотеки им. М.Ю. Лермонтова

На открытии выступят Свен Ханнсc (заместитель руководителя отдела культуры Генерального консульства Германии), Оксана Груколенко (заместитель Генерального консула Швейцарии в Санкт-Петербурге), Седельникова Яна Викторовна (директор МЦБС им. М. Ю. Лермонтова), Екатерина Готтшальк (пресс-секретарь Гёте-Института в Санкт-Петербурге).

Гостям будет представлена концертная программа «Ваял из звуков тонкие камеи»

Концертмейцстер и ведущая концерта: Ольга Скорбященская, профессор Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова.

Исполнители: лауреаты международных конкурсов Татьяна Беззубенкова (сопрано), София Шеховцова (сопрано), Асхад Шогенцуков (фортепиано), Наталия Учитель (фортепиано), Дмитрий Стопичев (скрипка).

Прозвучат произведения: Р. Шумана, И. Брамса, Э. Блоха, Ф. Мендельсона, Й. Райнбергера.

Программа фестиваля:

13 апреля - Зал Классики

19.00 Лекция «Лермонтов и Шиллер» –

Лектор - Лариса Агамалян, старший научный сотрудник Рукописного отдела ИРЛИ (Пушкинского Дома) РАН. Она представит немецкого поэта, драматурга и мыслителя Фридриха Шиллера, и расскажет о его влиянии на творчество Лермонтова.

14 апреля – Белый зал Центральной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова

19.00 Театральная читка из драмы Ф. Шиллера «Коварство и любовь» студентами Мастерской заслуженного артиста РФ Е. Р. Ганелина кафедры актёрского мастерства факультета экранных искусств СПб ГИКИТ.

15 апреля – Белый зал Центральной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова

18.00 Лекция «“Запутанные лабиринты” в драматургии Фридриха Шиллера. От “Разбойников” до “Вильгельма Теля”»

Лектор - Юлиана Каминская, историк литературы, доцент кафедры истории зарубежных литератур Филологического факультета СПбГУ.

18.40 Показ художественного фильма «Вильгельм Тель»

Приключенческий фильм по мотивам знаменитой фольклорной истории и пьесы Шиллера, снятый в 1960 г. в Швейцарии немецкими режиссёрами Михелем Дикоффом и Карлом Хартлем.

16 апреля – Белый зал Центральной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова

19.00 Показ мини-сериала «Валленштейн» 1 серия.

Показ трёхсерийного телефильма «Валленштейн» (1987 г, реж. Франц. Петер Вирт), снятого по мотивам грандиозной исторической трилогии «Валленштейн», основанной на исторических событиях, связанных с гибелью прославленного немецкого полководца Альбрехта фон Валленштейна (1583–1634).

17 апреля – Белый зал Центральной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова

16.00 Показ мини-сериала «Валленштейн» 2 и 3 серии.

Фильмы демонстрируется на немецком языке с русскими субтитрами.

16+

Литейный пр., д. 17‒19

Вход свободный.