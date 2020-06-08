О важном для подростков: ТЮЗ готовится к премьере спектакля про ОГЭ

Спектакль ставит молодой режиссер Олег Христолюбский – автор ряда громких спектаклей, поставленных в театрах России, в 2017-19 годах – главный режиссер известного на всю страну лесосибирского театра «Поиск», победитель театрального фестиваля «АртМиграция – детям» (2018 г.).

Действие спектакля происходит в обычной муринской школе, главные действующие лица – ученики 9 «А» класса, которым предстоит сдать экзамен ОГЭ, включающий третью часть под загадочным названием «Говорение». По ходу действия характеры и личности героев раскрываются самым неожиданным образом, противоборство трех сторон – учеников, классной руководительницы и родителей – обостряется до предела. Ребята не могут понять – чего же от них ждут: если для получения хорошей оценки нужно всего лишь действовать, согласно методическим предписаниям - как быть собой и остаться Личностью?

Мы поговорили о новом спектакле с режиссером Олегом Христолюбским.

- Олег, с чем связан выбор материала?

- С пьесой я познакомился давно, когда она была прочитана на фестивале «Любимовка». Когда мы стали обсуждать с Адольфом Яковлевичем Шапиро (худ. рук. ТЮЗа - прим. ред.) возможный материал для подростков, я вспомнил про «Говорение». Мы сошлись на мнении, что будет хорошо поставить эту пьесу в ТЮЗе.

- Вы начали репетиции ещё до пандемии COVID-19. Поменялась ли ваша концепция за время карантина? В этом году как раз отменили ОГЭ для 9 классов

- На самом деле не поменялась, потому что мы изначально смотрели шире на материал, в нашем внимании находился довольно большой корпус проблем. Для нас эта история не столько о подготовке школьников к ОГЭ, сколько о невозможности удержать развитие какими-то силовыми методами. Невозможно остановить приход будущего, а значит и отмирание старого, как бы этого не хотелось. Ситуация пандемии гораздо больнее вскрыла эту проблему и приблизила наше будущее гораздо быстрее. И, как мы убедились на практике, в будущее взяли не всех.

- Один из важных мотивов произведения, может ли школа воспитывать творческих личностей. Что вы думаете на этот счет?

- Я буду говорить со своей субъективной позиции, возможно, я чего-то не знаю или еще не вижу. Я считаю, что не нужно делить личность на творческую и нетворческую, свободную и несвободную, есть просто личность и какой-то набор ее характеристик. Конечно, в школе необходимо работать с каждым учеником, только для этого нужно научиться видеть в ребенке личность. Мы много беседовали об этом с актерами – у нас в группе присутствуют и совсем молодые актеры, и люди среднего, и почтенного возраста. Мы смогли собрать абсолютно разные мнения. На данный момент система устроена таким образом, что у педагогов нет физической возможности разговаривать с каждым учеником лично, у них существует отчетность, должны быть заполнены тонны бумаг и реализован в срок определенный план обучения. В идеальном мире учителя разговаривают с учениками на равных, вкладывают свои силы, болеют и борются за детей - это такой колоссальный труд! Когда у педагогов нет достойной оплаты труда, а система диктует довольно жесткие правила, не хватит никаких физических и эмоциональных сил на такую самоотдачу – и это нормально, все мы люди.

В пьесе заложен довольно больной сгусток проблем, который очень хочется поднять. Хочется говорить об этом открыто с учителями, чтобы они защищались, высказывали свою позицию, рассуждали об этом в школе с учениками. Запустить в обществе маятник нормального диалога про проблему, научить говорить про проблемы - какое-то время назад мы умели это делать! Сейчас, как только ты поднимаешь какой-то острый вопрос, тебя обвиняют в том, что ты хочешь сказать всем, какие они плохие и как ты их не любишь А ты наоборот любишь, хочешь что-то изменить, поэтому не можешь об этом молчать.