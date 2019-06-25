Бразилец Лоди – потенциальный новичок «Зенита»

То, что «Зенит» испытывает проблемы с позицией левого защитника, ни для кого не секрет. Не молодеет Юрий Жирков, который к тому же подвержен травмам. Эльмир Набиуллин в Санкт-Петербурге не раскрылся и его хотят продать. А Евгений Чернов, отказавший «Филадельфии Юнион», сейчас защищает цвета «Ростова».

Возможным новичком на эту позицию спортивные СМИ называют бразильца Ренана Лоди. Этому защитнику 21 год и в своём клубе он на хорошем счету. «Питерец.ру» заметил, что «Спартак» уже подписал контракт с бразильским защитником Айртоном. Так что «Зенит» может сделать похожи трансферный жест, а кто окажется в большем выигрыше – покажет ход сезона – 2019/2020.

Из-за конфликта со своей конфедерацией футбола Лоди может стать гражданином Италии, тем более, что на этом настаивает агент футболиста. Ранее к Лоди проявлял интерес мадридский «Атлетико», но сумма в 18–20 млн евро не устроила нынешний клуб Ренана. «Зенит» вряд ли заплатит «Атлетико Паранаэнсе» меньше 21 млн евро.

А как же 27-летний аргентинец Маркос Акунья?