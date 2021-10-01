В Европе по мере роста цен на газ люди придумывают альтернативы отоплению своих домов

Рост цен на природный газ привел к появлению призрака холодных домов и завышенных счетов за электроэнергию для миллионов людей зимой в Европе и Соединенных Штатах, где большинство людей полагаются на газовые котлы для тепла и горячей воды.

В то же время в преддверии международных переговоров по климату COP26 давление на мировых лидеров возрастает с целью быстрого сокращения использования ископаемого топлива, включая природный газ. Нехватка газа и ощущение неотложности климатического кризиса подняли важный вопрос: есть ли лучший способ обогреть наши дома?

Вот что вам нужно знать.

Какие есть альтернативы газу и что такое тепловой насос?

Поскольку цены на газ стремительно растут, некоторым странам пришлось перезапустить угольные электростанции, чтобы восполнить пробел в производстве электроэнергии. Но есть более чистые альтернативы для питания вашего дома.

Солнечные панели на крыше: они особенно хороши для нагрева воды. При правильной поддержке жители могут сами хранить энергию и продавать неиспользованную электроэнергию обратно в национальную электросеть, но субсидии и стимулы различаются в зависимости от страны, а первоначальные затраты могут быть выше, чем для обычных систем водяного отопления. По данным Международного энергетического агентства (МЭА), в 2018 году во всем мире бытовая солнечная энергия удовлетворяла лишь 2,1% потребности в тепле помещений и воды.

Зеленый водород: это топливо также рекламируется как чистая альтернатива, поскольку его можно получать из таких источников, как вода, а не из ископаемого топлива, и его производят с использованием возобновляемых источников энергии. Но это топливо все еще находится в стадии разработки, и некоторые эксперты говорят, что использование солнечной или ветровой энергии для производства другого топлива прямо сейчас является пустой тратой драгоценных возобновляемых источников энергии. Зеленый водород широко используется в тяжелой промышленности и крупных транспортных средствах, таких как самолеты и корабли.

Тепловые насосы: становятся популярной альтернативой. Есть два основных типа - тепловые насосы с воздушным источником тепла, которые отбирают тепло из воздуха, и тепловые насосы с источниками тепла, которые отбирают тепло из земли, - и оба работают, по сути, как обратная сторона холодильника.

Европейская ассоциация тепловых насосов (EHPA) сообщила, что в период с 2007 по конец 2020 года в 21 стране Европы, по которой у нее есть данные, было установлено около 15 миллионов тепловых насосов. Из них 1,6 миллиона были установлены в прошлом году, при этом на Германию, Францию ​​и Италию пришлось почти половина этих продаж.

Однако Великобритания отстает, согласно анализу последних данных EHPA, проведенных группой экологических кампаний Greenpeace, опубликованным ранее в этом месяце. В прошлом году Великобритания установила более чем в пять раз меньше тепловых насосов, чем Литва, более чем в 30 раз меньше, чем Эстония, и в 60 раз меньше тепловых насосов, чем Норвегия, как показал анализ Greenpeace.

«Если правительство хочет наверстать упущенное, ему нужна правильная стратегия и достаточно денег, чтобы навести порядок в наших домах в массовом порядке. Это означает существенные гранты на установку тепловых насосов, особенно для беднейших семей, отмену НДС на технологии зеленого дома и поэтапный отказ от газовых котлов в начале следующего десятилетия », - сказал директор Greenpeace UK по политике Дуг Парр.

Правительство Великобритании должно изложить свои планы по сокращению выбросов углерода из домов в программном документе в ближайшие недели, накануне саммита COP26.

США быстро продвигаются к установке тепловых насосов в новых домах. По данным МЭА, доля продаж тепловых насосов для новых зданий превышает 40% для односемейных домов и составляет около 50% для новых многоквартирных домов. По сообщению МЭА, в США наземные тепловые насосы более распространены, чем где-либо еще - на их долю приходится более половины из 400 000 продаваемых ежегодно - при этом объем продаж увеличился за счет 30% -ной федеральной налоговой скидки в последние годы.

По данным МЭА, во всем мире в 2019 году тепловые насосы приобрели почти 20 миллионов домашних хозяйств, по сравнению с 14 миллионами в 2010 году. По его словам, большая часть этого роста связана с увеличением продаж реверсивных агрегатов, которые также могут обеспечивать кондиционирование воздуха, что также отражает возросшую потребность в охлаждении.

Несмотря на этот рост, тепловые насосы по-прежнему удовлетворяют менее 5% общемировых потребностей в отоплении зданий, сообщает МЭА.

Газ дорожает, но усугубляет ли это климатический кризис?

В то время как некоторые страны, такие как Великобритания, празднуют отказ от угля, они используют больше газа, но природный газ тоже не является топливом с низким уровнем выбросов.

Он более эффективен, чем уголь, и при сжигании выделяет меньше углекислого газа, но в основном он состоит из метана, вредного парникового газа, который может просачиваться в атмосферу из газопроводов и заброшенных скважин и вызывать значительное потепление. В отчете ООН об изменении климата, опубликованном в августе, подчеркивается настоятельная необходимость контролировать выбросы метана.

Метан более чем в 80 раз превышает способность к глобальному потеплению углекислого газа, и его утечки из действующих и заброшенных газовых скважин, а также из других источников. Его концентрация в атмосфере растет с середины 1980-х годов, а в последнее десятилетие - более быстрыми темпами.

США и Европейский союз договорились снизить уровень метана на 30% к концу десятилетия и призывают другие страны сделать то же самое.