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Питерец.ру » Спорт » «Ленинградец» проиграл «Торпедо» в результативном матче и теперь команда из Ленобласти покинет первую лигу по итогам сезона ФНЛ – 2023/2024

«Ленинградец» проиграл «Торпедо» в результативном матче и теперь команда из Ленобласти покинет первую лигу по итогам сезона ФНЛ – 2023/2024

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
«Ленинградец» дважды забил, но трижды пропустил.

«Питерец.ру» сообщал о захватывающем поединке первого круга, в котором «Ленинградец» сумел нанести торпедовцам поражение со счётом 3:2. Москвичи, которые уже не претендовали на повышение в классе перед заключительным туром, явно горели желанием рассчитаться с командой из Ленобласти: команда Олега Кононова открыла счёт в первом тайме, а на 53-й минуте Никита Карабашев во второй раз достал мяч из сетки своих ворот. Однако неожиданно забил Руслан Апеков (вот бы ему начать это делать чуть раньше – с начала второго круга, например), и отставание «Ленинградца» сократилось до одного мяча. Сразу же сработала замена Кононова: Илья Стефанович забил через пару минут после своего выхода на поле – 1:3. На 79-й минуте Руслан Казаков ювелирным по точности ударом поразил ворота Виталия Ботнаря, но большего «Ленинградцу» сделать не удалось: команда Максима Астафьева проиграла со счётом 2:3 и лишилась шансов на сохранение прописки в ФНЛ на сезон – 2024/2025.

Саратовский «Сокол» победил и в этом туре (третий раз подряд на финише!), обыграв в гостях КАМАЗ (2:1). «Сокол» в итоге занял 14-е место, опередив ещё и проигравший «Химкам» со счётом 1:2 «Черноморец». А вместе с «Ленинградцем» вылетели «Волгарь» и «Кубань».

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