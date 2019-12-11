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Питерец.ру » Общество » Общественники предложили обеспечить каждого российского школьника индивидуальными пледами на случай эвакуации в холодную погоду

Общественники предложили обеспечить каждого российского школьника индивидуальными пледами на случай эвакуации в холодную погоду

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
© CC0
Общественники предложили обеспечить каждого российского школьника индивидуальными пледами на случай эвакуации в холодную погоду

Эксперты общественного движения «За безопасность» обратились в Министерство просвещения и Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий России с просьбой обеспечить каждого учащегося школы комплектом индивидуального утепления («тревожным комплектом») на случай эвакуации из учебного заведения в зимний период времени.

В движении отметили, что в последнее время неизвестные массово «минируют» школы по всей стране. Эвакуация учеников происходит в самые короткие сроки, дети не успевают забрать верхнюю одежду и вынуждены мерзнуть на улице, пока идет проверка, которая может затянуться на час и дольше.

«Учителя, действуя по инструкции, стараются, как можно быстрее вывести детей из потенциально опасного объекта, однако, оказавшись на улице без верхней одежды и часто в сменной обуви, школьники рискуют простудиться и заболеть, - пояснил руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов. – В советское время в каждой школе хранился комплект противогазов на случай внешней угрозы, нам следует перенять этот опыт, только заменить «военные» комплекты на «мирные» - марлевые повязки и пледы».

Эксперты движения подчеркнули, что не имеет принципиального значения проходила эвакуация в рамках учебной или реальной тревоги, дети подвергаются серьезному риску и задача руководство школы и контролирующих органов обеспечить безопасность школьников за пределами учебного заведения, которое они покинули не по своей воле.

«Достаточно обеспечить каждого школьника индивидуальным комплектом утепления, прежде всего, пледом, - добавил Дмитрий Курдесов. – Пледы в должном количестве должны находиться в каждом кабинете. Детям при наличии «тревожного комплекта» не нужно будет бежать в гардероб за верхней одеждой, тем самым мы исключим возможную давку и любые трагические последствия».

За последние дни неизвестные «заминировали» десятки школы в Санкт-Петербурге, Москве, Хабаровские и других городах страны. Эвакуация учеников петербургской школы №246 закончилась давкой, когда во время тревоги дети бросились в гардероб.

Источник: Движение «За безопасность»
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