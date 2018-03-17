Советы от фотошколы: как научиться фотографировать на зеркальный фотоаппарат

В наше время заниматься фотографией может позволить себе каждый. Для это всего лишь нужно иметь смартфон с хорошей камерой. Но спустя некоторое время, когда рука набивается и возможностей смартфона вам перестает хватать, вы начинаете задумываться о покупке профессионального зеркального фотоаппарата. Но проблема заключается в том, что такая съемка кардинально отличается от аналогичного процесса на смартфоне или цифровой камере. Полезные советы и как научиться фотографировать зеркалкой расскажем в этой статье.

Особенности зеркальной фотокамеры

Современные модели являются аналогами пленочного фотоаппарата с одним большим отличием. Вместо светочувствительной пленки внутри камеры находится матрица, куда и проецируется изображение, проходя через оптику. Благодаря большой матрице, снимки на зеркальном фотоаппарате получаются намного четче и качественнее.

Отличия от цифровой камеры

Главным отличием зеркалки от цифрового фотоаппарата является наличие оптики с зеркалами внутри, через которые изображение проецируется на матрицу.

В отличие от цифровой камеры, на зеркальном аппарате используются съемные объективы. Что опять же улучшает функциональность камеры.

На зеркалке можно вручную настроить съемку под окружение. Например, тонко настроить ISO, фокусировку, убрать шумы и еще множество функций, которые недоступны на цифровиках.

Как научиться правильно фотографировать зеркальным фотоаппаратом

Самое первое, чему нужно научиться при съемке - это правильно держать аппарат. Правой рукой нужно ухватиться за держатель, а левой рукой аккуратно снизу поддерживать объектив. Стоит учесть, что зуммирование на зеркальной камере производится вручную, а не нажатием на кнопку. Если потребуется приблизить какой-либо объект, нужно будет вращательными движениями вверх и вниз управлять зумом, который встроен в объектив.

Исходя от разновидностей аппаратов, съемочные режимы и возможности управления отличаются. Но в основном принцип действия у них одинаковый. Рассмотрим некоторые из них:

Абсолютно на всех зеркалках есть автоматический режим съемки. В нем фотоаппарат сам автоматически определяет лучшие настройки в зависимости от освещения, расположения объекта и других параметров. На колесике выбора режима он обычно изображен Авто или А+.

Режим S или Tv - приоритет выдержки. Этот режим управляет скоростью срабатывания затвора при съемке.

Режим А или АV - приоритет диафрагмы. Регулирует насколько открывать диафрагму объектива. Чем больше она открыта, тем больше отраженного света проходит сквозь объектив.

Еще одним основным режимом съемки можно считать режим с выбором параметров. В нем используются автоматические основные настройки, но возможно регулировать ISO и другие эффекты. На колесике изображен буквой P.

Полностью ручной режим. Пользователь подстраивает все настройки диафрагмы и выдержки сам, как считает нужным.

Кнопка ISO регулирует чувствительность матрицы к свету. Нужно знать одно: чем более высокое значение ISO, тем снимок становится более светлым и на нем появляется больше шума. С выходом новых, более функциональных моделей фотоаппаратов это значение увеличивается и улучшается.

Как снимать на зеркалку? На этот вопрос можно рассуждать бесконечно. Поэтому приведем только самые основные и полезные замечания для людей новых в этом деле.

У современных зеркальных фотоаппаратов очень хорошо развит режим автоматической съемки, поэтому для новичка эта функция будет очень полезна, пока он не набрал необходимых знаний.

Если целью для съемки являются предметы, которые быстро перемещаются, то стоит переключить камеру на режим приоритета выдержки и выставить выдержку покороче (они определяются в долях секунды).

Если вокруг плохое освещение, рекомендуется сделать выдержку длиннее. Это поможет избежать шума на снимке. А также можно максимально открыть диафрагму.

При съемке портретов можно настроить камеру через режим приоритета диафрагмы. Выставить максимальное значение. Чем выше приоритет диафрагмы, тем больше будет размытие заднего фона и четче портрет.

Как начать

Чтобы научиться фотографировать зеркальным фотоаппаратом, начинать съемку нужно с более простых картинок на месте, где присутствует хорошее освещение или вообще идеально будет днем. Не нужно спешить и расстраиваться, если снимок получился не очень хорошего качества.

У современных зеркалок присутствует множество различных функций по улучшению качества съемки. Новичку бывает сложно изучить все параметры и это нормально. Поэтому нужно изучать больше литературы и больше практиковаться, а можно посетить специализированные курсы, на которых помогут научиться фотографировать зеркалкой - узнать подробнее про фотошколу http://videoforme.ru/faculty/photoschool.

Однако вы должны понимать, что лучшее образование - это самообразование. И приобретенный вами на практике опыт лучше усвоится, чем непонятные сразу формулировки.

Советы

Когда вы только начинаете снимать, не стоит ограничиваться одной фотографией. Например, вы нашли отличный вид и поставили человека напротив него. Сделайте сразу несколько снимков, чтобы из них можно было выбрать лучшее. В этом деле тоже присутствует человеческий фактор. Ваша рука может дрогнуть или человек может дернуться и смазать кадр. Лучше подстраховаться сразу, чем упустить момент и потом снова настраивать все параметры для красивого кадра.

Со временем на снимках, сделанных зеркальной камерой, могут появиться черные точки. Пугаться не стоит, в большинстве случаев это значит, что на матрицу попала пыль. Но удалять ее при помощи подручных средств категорически запрещается, если не хотите испортить вашу камеру полностью. Обыватели не сразу узнают, что у зеркального аппарата присутствует своя родная функция по очищению сенсора и матрицы. А также есть программная особенность убрать эту точку на снимке путем запоминания ее местоположения.

Надеемся эта статья оказалась полезной и информативной и у вас в дальнейшем не возникнет вопрос: “Как научиться фотографировать на зеркальный фотоаппарат.”