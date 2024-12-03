Петербургская «СШ по шахматам и шашкам» победила в женском турнире Второго командного Кубка России: Марина Кузнецова набрала 4,5 очка из 5

Хотите узнать, как набрать сотню пунктов рейтинга ФИДЕ за один турнир, да ещё и командный – спросите Оксану Горячкину: сестра лучшей шахматистки России за 7 туров командного Кубка России в Сочи получила прибавку к своему рейтингу именно в 100 пунктов. «Питерец.ру» уже сообщал, что мужской турнир досрочно выиграла команда «КПРФ», укомплектованная ветеранами партии настоящими монстрами: выковали эту победу Даниил Дубов, Александр Грищук, Александр Морозевич, Павел Понкратов и петербургский гроссмейстер Максим Матлаков. Вслед за «коммунистами» финишировала сборная Новосибирской области, третьей по лучшему коэффициенту стала крымская «Киммерия», оттеснившие на четвёртую позицию команду Алтайского края.

Если в мужском турнире команды из Санкт-Петербурга не было, то в состязании женских команд драматичный финиш турнира подарил победу «СШ по шахматам и шашкам» из города на Неве. Всё было в руках лидировавшей команды из Воронежа, но победа Валерии Клеймёновой над Олесей Власовой принесла победу в матче 7-го тура новосибирским шахматисткам, счёт – 2,5:1,5 очка.

Осечкой лидера сумели воспользоваться петербурженки, в бескомпромиссном стиле победившие команду из Сочи – 3:1, ни одной ничьей в четырёх партиях!