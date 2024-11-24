Петербургский гроссмейстер Алексей Гоганов и нижегородская шахматистка Екатерина Гольцева вместе с другими россиянами принимают участие в Кубке Президента Узбекистана в Ташкенте

Нодирбек Абдусатторов заметно возвышается по стартовому рейтингу на крупном ташкентском «опене»: рейтинг главной шахматной звезды Узбекистана – 2777 пунктов ЭЛО. «Питерец.ру» заглянул в ноябрьский рейтинг-лист ФИДЕ: Абдусатторов занимает шестое место, впереди него – лишь Магнус Карлсен (Норвегия, 2831), Фабиано Каруана (США, 2805), Хикару Накамура (США, 2802), Арджун Эригайси (Индия, 2799) и Доммараджу Гукеш (Индия, 2783), который совсем скоро попытается отобрать шахматную корону у Дин Лижэня.

На Кубок Президента Узбекистана отправилась серьёзная российская делегация (но выступать всем придётся под нейтральным флагом): здесь – и гроссмейстер Иван Землянский, и его коллега по шахматному званию Алексей Гоганов из Санкт-Петербурга, и успешно играющая в женских турнирах Екатерина Гольцева.

23-й номер стартового рейтинг-листа ташкентского турнира Гоганов начал с двух ничьих. В первом туре соперницей Гоганова была Афруза Хамдамова, только что выигравшая юниорский чемпионат в Бразилии, во втором – ещё более юный Семён Новожилов. Натиска ещё одного юниора Гоганов уже не выдержал, капитулировав в партии с Асрорджоном Омоновым (Узбекистан).

Гольцева одержала одну победу, но проиграла двум гроссмейстерам.